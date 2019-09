Probabili formazioni Dinamo Zagabria-Atalanta | Ilicic e Gomez al fianco di Zapata

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus : dubbio Higuain-Dybala - fuori causa Morata : Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus – Al Wanda Metropolitano si sfidano Atletico Madrid e Juventus, in una gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League. Una rivincita della scorsa edizione, quando l’Atletico vinse 2-0 in casa e perse 3-0 allo Stadium. Le due squadre si presentano all’appuntamento molto rinnovate con i Colchoneros che hanno sì mantenuto Simeone in panchina, ma hanno ceduto ...

Inter-Slavia Praga : orario d’inizio e come vederla in tv. Le Probabili formazioni : Martedì 17 settembre (ore 18.55 e diretta televisiva su Sky Sport) comincia l’avventura dell’Inter di Antonio Conte nel gruppo F della Champions League 2019-2020 di calcio. A San Siro i nerazzurri faranno il loro esordio continentale contro i cechi dello Slavia Praga. Una sfida da vincere per la compagine meneghina, tenendo conto delle altre formazioni presenti nel raggruppamento: il Barcellona di Leo Messi e i tedeschi del Borussia ...

Napoli-Liverpool : orario d’inizio e come vederla in tv. Le Probabili formazioni : Signore e signori, sarà una serata di grandissimo calcio quella odierna. Il Napoli alle ore 21.00 inizia il suo percorso nella Champions League 2019/2020 ospitando addirittura i campioni d’Europa in carica: il Liverpool di Jurgen Klopp. Il San Paolo sarà lo scenario perfetto per questa super-sfida che, esattamente un anno fa, vide il successo dei Partenopei con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Insigne al 90esimo minuto. Gli ...

Probabili formazioni 3^ giornata : Torino-Lecce - Zaza in vantaggio su Verdi - Lapadula dal 1' : Probabili Formazioni 3 giornata- Terzo turno di campionato ormai concluso, spazio solamente al monday night tra Torino e Lecce. Padroni di casa favoriti dal pronostico, con Lecce pronto a vender cara la pelle per cercare di incamminarsi fin da subito incontro all’obiettivo salvezza. Torino Lecce Probabili Formazioni: ecco le scelte di Mazzarri e Liverani Torino-Lecce […] L'articolo Probabili Formazioni 3^ giornata: Torino-Lecce, Zaza ...

Bari-Reggina - le Probabili formazioni : momento della verità per Cornacchini - prova del 9 per gli amaranto : Si gioca il posticipo valido per il campionato di Serie C, la quarta giornata del Girone C si chiude con il botto e con il big match tra Bari e Reggina. Partita che va oltre l’aspetto tecnico, tra le due tifoserie esiste un gemellaggio che va avanti ormai da anni ed anche per la serata di oggi verrà confermato, previsto dunque grande spettacolo anche sugli spalti con i tifosi di casa pronti ad una coreografia ad accogliere gli amici ...