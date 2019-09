Primavalle | incendio nella zona prima occupata a via Cardinal Capranica

Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma – Intorno alle 14 di questo pomeriggio è divampato undell’ex edificio occupato a via, nel quartiere, sgomberato quest’estate dalle forze dell’ordine. Una grande colonna di fumo si è poi levata in cielo dal palazzo in fiamme, osservata dai cittadini del quadrante ovest della città. Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia facenti parte del Gruppo XIV Monte Mario. Nell’avrebbero preso fuoco dei materiali di risulta presenti all’interno dell’edificio. L’avrebbe avuto origine da alcune casette in legno non coinvolte dall’operazione di sgombero di metà luglio e avrebbe anche danneggiato la recinzione esterna dello stabile. L’edificio era fortunatamente sgombro e non sembrano essere state trovate tracce di sostanze che ...

Roma__SPQR : Incendio a Primavalle: fiamme nell'area dell'ex occupazione di via Cardinal Capranica - Notiziedi_it : Incendio a Primavalle: fiamme nell’area dell’ex occupazione di via Cardinal Capranica - romasulweb : Incendio a Primavalle: fiamme nell'area dell'ex occupazione di via Cardinal Capranica -