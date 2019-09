Porrello M5S | depositata PDL per attivare nel Lazio nuovi strumenti partecipazione

Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) “Ieri, insieme al capogruppo di +Europa Radicali Alessandro Capriccioli, ho sottoscritto una proposta di legge peranche nella Regioneper lapopolare”. Lo dichiara in una nota Devid, Consigliere M5Se Vicepresidente del Consiglio Regionale. “Già nella scorsa legislatura abbiamo depositato numerose proposte per fornire i cittadini di efficaci mezzi per intervenire nelle decisioni della politica, uno dei principali obiettivi del M5S nelle istituzioni. Grazie a questa proposta sarà finalmente possibile dare attuazione e disciplinaredi democrazia diretta come le proposte di legge popolari e i referendum abrogativi e propositivi. Sono soddisfatto che questa proposta porti la firma di consiglieri che appartengono a due gruppi politici diversi, una eloquente testimonianza del fatto che quando si lavora ...

