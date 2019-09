Pornhub è plastic free | il video che salva l' oceano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Francesca Bernasconi L'azienda ha realizzato unporno ambientato su una spiaggia piena di rifiuti. Per ogni visualizzazione verrà fatta una donazione a un'associazione per il riciclo dellaa Ora anchediventa. Il sito hard più visitato al mondo, con oltre 100 miliardi di visualizzazioni all'anno, ha deciso di mettere in piedi la propria campagna contro l'inquinamento dell'ambiente. E lo ha fatto, come riporta Tgcom24, producendo un cortometraggio porno. Per ogni visualizzazione che otterrà il, l'azienda devolverà denaro all'Ocean Polymers, un'organizzazione che si occupa di raccogliere e riciclarea. "Abbiamo realizzato il porno più sporco di sempre", annunciasui social. Il, infatti, è ambientato nel mezzo di una spiaggia completamente ricoperta di rifiuti. "Gli scienziati prevedono che in 30 anni negli oceani ci ...