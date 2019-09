Pomeriggio 5 - il dramma famigliare di Carmen Di Pietro : perché caccia il figlio di casa : Pomeriggio 5 ha affrontato il caso di Carmen Di Pietro . La donna ha deciso di mettere fuori casa il figlio 18enne Alessandro. Il motivo lo aveva spiegato in una lettera al settimanale Di Più, motivando questa scelta alquanto discutibile: "E' colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bam

Shakespeare e Hathaway : nel Pomeriggio domenicale di Rai 2 arriva una commedia drammatica : Shakespeare e Hathaway - Mark Benton e Jo Joyner Shakespeare e Hathaway è il titolo della nuova serie tv britannica in partenza su Rai 2 domenica 4 agosto alle 14.00. Ma da questo titolo non bisogna farsi ingannare, immaginando rimembranze della storia d’amore tra William Shakespeare e sua moglie Anne Hathaway; benchè ambientata a Stratford-upon-Avon, luogo in cui i due vissero insieme sul finire del 1500, la serie non è in costume e, ...