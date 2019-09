Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) “Ora ilva estirpato”, cosìdice addio alla televisione e si prepara a combattere la. Dopo un anno passato a lavorare in Rai per il programma del sabato pomeriggio “Italia Sì”, Mauro Coruzzi (vero nome di, ndr) sceglie di raccontare in diretta la dura battaglia che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi. “Ho 64 anni e ho chiesto a Italia Sì di ospitarmi in questa prima puntata per spiegare cosa mi sta succedendo. Dopo 45 anni di lavoro e di carriera, devo combattere un difficileche mi ha colpito e chedentro di me”, ha detto Coruzzi durante il programma di Rai Uno. “Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, sono arrivato a trascinare una gamba, ringrazio la discrezione delle persone che ...

HuffPostItalia : Platinette sulla malattia: 'Lascio la tv per curarmi ed estirpare il male che porto dentro' - number1719 : Mi è dispiaciuto vedere #Platinette lasciare la #rai, ma averlo visto sulla panchina del #Lecce mi ha reso felice. #liveranioutsize - VelvetMagIta : Dichiarazioni roventi di #Platinette contro i colleghi della tv #VelvetMag -