Piero Pelù si è sposato con Gianna Fratta

Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati : le foto del matrimonio : Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati. Il rocker, leader dei Litfiba, e la direttrice d’orchestra sono convolati a giuste nozze nella magnifica cornice di Palazzo Vecchio a Firenze giurandosi amore eterno davanti al sindaco Dario Nardella che ha celebrato l’unione. I due sposi, 46 anni lei da poco compiuti e 57 lui, sono arrivati insieme in piazza della Signoria a bordo di una Alfa Romeo d’epoca. “Benvenuta a Gianna ...

