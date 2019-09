Pedofilia | il cardinale George Pell presenta ricorso all’Alta corte australiana

Papa Francesco - Vaticano travolto dallo scandalo Pedofilia : "Confermata la condanna al cardinale Pell" : Altra gatta da pelare per Papa Francesco e il Vaticano: lo scandalo pedofilia travolge nuovamente il cardinale australiano George Pell, la cui condanna a 6 anni di carcere è stata confermata dalla Corte d'Appello dello stato di Victoria. Con sentenza a maggioranza di 2-1, i giudici hanno respinto il

Pedofilia - respinto l’appello del cardinale Pell : “Sconterà la pena di 6 anni in carcere”. Santa Sede : “Può ricorrere all’Alta Corte” : George Pell resta in carcere. È stato respinto il ricorso in apPello del cardinale australiano contro la sentenza di condanna unanime per abusi sessuali su minori, emessa lo scorso dicembre dal tribunale dello stato australiano di Victoria. L’ex ministro delle finanze dello Stato Vaticano “continuerà a scontare la sua pena di 6 anni in prigione“, come ha dichiarato il giudice capo della Corte suprema, Anne Ferguson. ...

Pedofilia - confermata in appello la condanna al cardinale Pell : Melbourne, 21 ago. (Adnkronos/Dpa) – La Corte Suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dai legali del cardinale George Pell contro la sentenza, emessa a dicembre, che lo ha condannato per abusi sessuali su minori. Come hanno stabilito due dei tre giudici che hanno analizzato il ricorso, il cardinale australiano continuerà a scontare in carcere la condanna a sei anni.“A maggioranza la Corte ha ...

Pedofilia - confermata in appello la condanna al cardinale George Pell per abusi su minori : La Corte di apPello di Victoria ha confermato oggi la sentenza contro l'ex tesoriere del Vaticano respingendo il ricorso in apPello presentato dai legali del cardinale George Pell. Per la legge è colpevole di aver molestato due coristi di 13 anni nella cattedrale di San Patrizio quando era arcivescovo di Melbourne.Continua a leggere