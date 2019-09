Pd | Renzi annuncia la scissione Sarà un bene anche per Conte

Terremoto Pd - Matteo Renzi annuncia l'addio : "Fondo il mio partito" : Ha chiamato Conte per informarlo della decisione presa: "Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini". Il...

Renzi annuncia la scissione dal PD<br> Con lui 20 deputati e 10 senatori : Fonti solitamente affidabili, tra cui l'Ansa, ne sono ormai certe: Matteo Renzi annuncerà la scissione dal PD con una intervista a la Repubblica in edicola domani (in realtà tra poche ore) e in serata da Bruno Vespa a Porta a Porta. Intanto già questa sera, di ritorno da Londra, chiamerà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per dargli la notizia della formazione dei nuovi gruppi parlamentari che, in ogni caso, saranno "fedeli" al ...

Renzi telefona a Conte e annuncia l'addio al Pd : «Pieno sostegno al governo» : Matteo Renzi in serata ha telefonato a Giuseppe Conte annunciando l'addio al Pd e ribadendo al premier: «Pieno sostegno al governo». Questo il messaggio che Matteo...

Renzi chiama Conte e gli annuncia il suo addio al Pd : “Garantirò l’appoggio al governo” : Matteo Renzi ha chiamato il premier Giuseppe Conte in serata per annunciargli la sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Nella stessa telefonata l'ex-segretario dem ha assicurato al presidente del Consiglio che continuerà a sostenere convintamente il governo.Continua a leggere

Renzi annuncia la scissione in queste ore<br> Con lui 20 deputati e 10 senatori : Fonti solitamente affidabili, tra cui l'Ansa, ne sono ormai certe: Matteo Renzi annuncerà la scissione dal PD con una intervista a la Repubblica in edicola domani (in realtà tra poche ore) e in serata da Bruno Vespa a Porta a Porta. Intanto già questa sera, di ritorno da Londra, chiamerà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per dargli la notizia della formazione dei nuovi gruppi parlamentari che, in ogni caso, saranno "fedeli" al ...

Pd - domani Renzi annuncia scissione. Con lui - una trentina di parlamentari : Il giorno dell'"annuncio" dovrebbe essere domani, almeno così assicurano qualificate fonti Renziane. L'ex premier parlerà a 'Porta a porta', forse farà anche un'intervista su un quotidiano, per ufficializzare la scelta di fondare propri gruppi in Parlamento. Certo, aggiungono diverse fonti, "Matteo è imprevedibile, può anche decidere di frenare all'ultimo, perché sono in molti che gli stanno consigliando cautela...". Molti anche tra i suoi, al ...

Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio - annuncia Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Renzi annuncia il suo ritorno in campo. Ma con quale partito? : "Se c'è un motivo per cui io mi rimetto in campo è perché non mi guarderei allo specchio se lasciassi un paese nelle mani di chi istiga ad avere paura degli altri". Così Matteo Renzi parlando alla Festa dell'Unità di Santomato, a Pistoia. "Però per farlo bisogna che nei prossimi mesi si sia molto chiari: da noi le battaglie si sono perse perché innanzitutto si aveva in casa chi giocava contro. Questo non può essere replicato". Ieri ...

Tasse - la Lega annuncia il prossimo step : via gli 80 euro di Renzi | "Penalizzate le fasce più povere" : "Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione delle Tasse. A partire dal superamento del bonus Renzi" degli 80 euro. A tornare a parlare della rivoluzione fiscale è stato il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia. L'ex premier: "Pagano sempre i più deboli"

Mozione di sfiducia per Salvini - lo annuncia Elena Boschi spalleggiata da Renzi e Gentiloni : Elena Boschi va giù pesante, pronta a presentare una Mozione di sfiducia contro Matteo Salvini Maria Elena Boschi, sostenuta da Matteo Renzi, vuole sfiduciare Matteo Salviniper il caso dei presunti finanziamenti da Mosca alla Lega. “Salvini fugge dal Parlamento. Il M5s tiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una … Continue reading Mozione di sfiducia per Salvini, lo ...