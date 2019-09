Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 17 set.(AdnKronos) – “Io no so che cosa diceperché ne dice molte e spesso non fa quello che dice. Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamenterottamare”. Lo dice Carloin un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo Pd:, ‘dacherottamare’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Pd: Calenda, 'da Renzi stessi metodi che voleva rottamare'... - EnricaFantinell : RT @laura_ceruti: @flavikon Invece sarà un modo per allargare la platea che sostiene questo governo, tipo chi in forza Italia, mi vengono i… - BomfantiEnrico : @matteorenzi La scelta di tentare una nuova avventura è legittima (l’ha fatta da poco anche Calenda). Meno “legitti… -