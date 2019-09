Pd | Bettini | ‘spirito costituente dem resta | anche senza Renzi’ 2

Pd : Bettini - ‘spirito costituente dem resta - anche senza Renzi’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Renzi ha deciso. Se ne va dal Pd. Abbiamo fatto bene a lanciare fino all’ultimo il nostro appello unitario (…). La sola cosa che non mi convince è un atteggiamento di sorpresa. Come se questa scelta fosse un meteorite che ci piomba improvvisamente addosso. Le ragioni, invece, ci sono e nascono da molto lontano. E hanno determinato via via un tormentone che per mesi ha indebolito il Pd, ...