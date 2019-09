Pavia | esplosione alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi | nessun ferito

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Paura questa mattina intorno alle ore 6:35 presso lo stabilimento Eni dide', nel pavese, dove all'improvviso una forteha interessato un impianto di gassificazione dell'isola 7. Per lo stesso era stato programmato un fermo per effettuare dei lavori di manutenzione. All'improvviso gli abitanti della cittadina lombarda hanno udito un forte boato, poi dfabbrica si è alzato una densa coltre di fumo nero, che ha reso l'aria irrespirabile. La deflagrazione sarebbe stata anche sentita nei comuni vicini. Sul posto sono subito intervenute le squadre d'emergenza interne e l'impianto è stato immediatamente evacuato per questioni di sicurezza. Ripresa la normale attività lavorativa Con una nota, la multinazionale Eni ha informato la stampa locale e nazionale che l'emergenza è rientrata, e che nellaè ripresa la normale attività lavorativa. Inoltre, e ...

