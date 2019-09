Pagelle Napoli-Liverpool 2-0 | Mertens e Llorente decidono nel finale | Liverpool spreca

Napoli-Liverpool 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Super Ciro-Mertens - abusivismo edilizio di Koulibaly [FOTO] : Napoli-Liverpool, LE pagelle DI CalcioWeb – Delirio al San Paolo per la vittoria del Napoli contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Partita tutto sommato equilibrata, decisa nel finale con il rigore di Mertens e il gol di Llorente. Bene Meret e Koulibaly, sugli scudi come sempre Mertens. Positivo l’ingresso di Llorente. In alto la FOTOGALLERY. Napoli (4-4-2): Meret voto 7: Risponde da campione su Mané e Salah. ...

Napoli-Sampdoria 2-0 - le Pagelle : Mertens stratosferico - ma Elmas… : Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle. Le valutazioni dei calciatori azzurri per la gara vinta contro i blucerchiati Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle: Alex MERET 7,5 – Compie una parata strepitosa in avvio, da quel momento abbassa la saracinesca e non passa più nulla (chiedere a Quagliarella e Rigoni). In uscita è implacabile. Giovanni DI LORENZO 7 – Si è impadronito della fascia e nessuno si lamenta. Questo perché oltre ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - Montella ferma la corsa bianconera | Le Pagelle Napoli-Samp - doppio Martens : Finisce in parità il primo anticipo della terza giornata: al Franchi la difesa viola riesce a bloccare i Campioni d’Italia. Bene Castrovilli e Ribéry

Juventus-Napoli - le Pagelle dei calciatori dopo il match : juve (4-3-3) Szczesny 7: miracoloso su un tiro da fuori di Allan. Dal calcio d' angolo seguente, impostato male dal Napoli, scaturisce il ribaltamento di fronte che vale l' 1-0. De Sciglio sv: esce controvoglia per una noia muscolare (dal 15'pt Danilo 7.5: dopo 26 secondi dal suo ingresso chiude col

Juventus-Napoli - le Pagelle dei quotidiani : difese da incubo : Juventus-Napoli, le pagelle dei quotidiani – L’anticipo serale del sabato della seconda giornata di Serie A ha (insolitamente) mostrato sprazzi di buon calcio, velocità, belle giocate, spettacolo e tanti gol. Ma anche difese molto distratte. A tal proposito, anche i tre quotidiani sportivi nazionali hanno messo in evidenza questi errori. Ecco le pagelle. Gazzetta dello Sport JUVENTUS: Szczesny 6.5; De Sciglio sv (13' Danilo ...

Juve-Napoli 4-3 - Pagelle / KK gigantesco Otello di una tragedia scespiriana che gonfia il cuore di amarezza nerissima : MERET. Altre tre pappine, come Firenze, ma ne evita altrettante con la decisiva complicità di Santa Traversa, in due occasioni topiche. I dolori del giovane Meret sono alleviati da quel miracolo su Khedira al 30’. Quindi c’è il doppio legno salvifico. Dapprima sullo stesso Khedira al 32’, con la palla che carambola di nuovo su Meret, poi la deviazione su Santa Traversa di una cagliosa di Douglas Costa al 68’. Dimenticavo Ilaria: dispersa negli ...