Padre e figlia morti carbonizzati nella Mini | la mamma ha tentato fino alla fine di

Incidente Torino-Pinerolo - Padre e figlia bruciano vivi in auto. «La madre ha cercato di salvarli» : Vedere una figlia e un marito bruciare in auto, senza poter fare niente per aiutarli e salvarli. La triste storia, riportata dal quotidiano Il Mattino, è quella di Consiglia, moglie di...

Padre e figlia morti carbonizzati nella Mini : si indaga sulla sicurezza delle auto d’epoca : Giuseppe e Nicole Pennacchio, Padre e figlia di 42 e 6 anni, sono morti bruciati vivi nella vettura storica con cui stavano raggiungendo un raduno. Nel mirino della Procura anche la sicurezza dell'auto d'epoca utilizzata dalle due vittime.Continua a leggere

Sassuolo - figlia denuncia il Padre : “Mi picchia perché esco con un italiano e mi violenta da anni” : L'uomo, un operaio straniero di 51 anni, è stato arrestato in seguito a un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Modena. La figlia alcune settimane fa è stata picchiata con un tubo di gomma per essere uscita insieme a un giovane italiano.Continua a leggere

Figlia affoga - Padre ferma i bagnini per impedire contatto fisico - meglio morta che disonorata : E’ successo nelle acque antistanti Dubai. Una ragazza di 20 anni è morta affogata quando poteva benissimo essere salvata. A fermare con tutte le sue forze i due bagnini che stavano per tuffarsi per salvare la ragazza è stato il padre della stessa. Il salvataggio dei bagnini avrebbe significato un contatto fisico che sarebbe stato un disonore per il padre quindi per l’uomo era meglio ce la Figlia morisse affogata che disonorata. ...

Torino - auto esplode dopo essere stata urtata da un'altra vettura : morti Padre e figlia : Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, domenica 15 settembre, sull'autostrada Torino - Pinerolo, attorno alle ore 8:45 del mattino, all'altezza del chilometro 23. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, per cause ancora tutte in corso di accertamento, una Toyota Yaris ha colpito una Mini che la precedeva. In quest'ultima c'erano un papà e sua figlia, Giuseppe e Nicole Pennacchio: l'auto, subito dopo ...

Padre si uccide facendo saltare in aria l’abitazione durante le nozze della figlia : L'uomo era uscito con tutto il resto della famiglia per il matrimonio della figlia, poi è tornato a casa da solo, ha manomesso i tubi del gas e fatto saltare in aria l'abitazione uccidendosi. Il violento scoppio ha innescato anche un grosso incendio le cui fiamme hanno coinvolto anche alcune abitazioni vicine.Continua a leggere

Padre e figlia morti in incidente - auto d’epoca in fiamme dopo tamponamento : Un papà e la sua bimba di sei anni sono morti, domenica mattina poco prima delle 9, in una Mini Cooper che ha preso fuoco. Giuseppe Pennacchio, 42 anni, e la figlia Nicole, erano in una utilitaria d’epoca quando è avvenuto un incidente sull’autostrada Torino-Pinerolo. L’uomo e la piccola sono rimasti intrappolati nell’auto che ha preso fuoco dopo un tamponamento con una Toyota Verso guidata da un uomo di 55 anni ora ricoverato ...

Tragedia in autostrada : Padre e figlia morti nel rogo dell’auto : Fonte foto: agenzieTragedia sulla Torino-Pinerolo: padre e figlia morte nel rogo dell’auto 1Sezione: Cronache Tag: incidente stradale Gabriele Laganà L’incidente questa mattina all’altezza di Piscina. Le due vittime, di 6 e 46 anni, non hanno avuto scampo. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che era alla guida di un’altra ...

Tragedia nel Torinese - auto in fiamme : morti Padre e figlia di 6 anni davanti alla mamma : I due intrappolati in una Mini che ha preso fuoco dopo essere stata tamponata. La donna, che era a bordo di un'altra auto, ha assistito al violento scontro cercando inutilmente di salvare la vita di marito e figlia dal rogo: è sotto shock

Autostrada Torino-Pinerolo - incendio dopo incidente : morti Padre e figlia di 6 anni : padre e figlia di sei anni hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale l’auto avrebbe preso fuoco a seguito di un incidente, intrappolando l’uomo di 46 anni e la bimba nella vettura. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso giunti sul posto. A dare l’allarme, dalle prime informazioni, è stata la ...

Torino - l'auto prende fuoco - Padre e figlia di 6 anni muoiono intrappolati sotto gli occhi della mamma : Era a bordo di una Mini d'epoca e si stava recando a un raduno d'auto Giuseppe Pennacchio, 42 anni, morto in un incidente stradale a Piscina, sulla Torino-Pinerolo all'altezza del...

Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino-Pinerolo : morti Padre e figlia : Gabriele Laganà L’incidente questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che è riuscita a salvare l’altra figlia Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l’Auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta ...

In un incidente morti Padre e figlia lui di 46 anni lei di 6 : abitavano ad Orbassano : Orbassano sotto choc. Una famiglia distrutta. Un padre e la bambina di sei anni hanno perso la vita domenica mattina