Ovaio policistico | dieta e pillola | riduce rischio diabete e malattie cardiovascolari

Lea Michele soffre di Ovaio policistico : “Conseguenze brutali” : Lea Michele soffre della sindrome dell’ovaio policistico Problemi di salute per Lea Michele. Per la prima volta la cantante e attrice ha parlato della sindrome che l’affligge da anni, quella dell’ovaio policistico. Una malattia che colpisce circa il 20% delle donne e che comporta disagi quotidiani e tante ansie e paure per il futuro. Lea, […] L'articolo Lea Michele soffre di ovaio policistico: “Conseguenze ...