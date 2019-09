Ocean Viking | due salvataggi in poche ore | Malta nega il trasbordo a 90 persone salvate

GC salva 90 migranti in acque maltesi - l’isola non collabora. Ocean Viking recupera 48 persone : La Guardia Costiera italiana ha salvato 90 persone in mare, in zona di competenza maltese. Una volta recuperate ha chiesto a Malta l'invio di un pattugliatore per trasbordare i naufraghi, ma La Valletta si è rifiutata di collaborare. Diversa la versione delle forze armate maltesi, secondo cui il porto più vicino era quello di Lampedusa. Nuovo salvataggio per la Ocean Viking.Continua a leggere