Nuovi retroscena su Salvini e Greta | la bambina non è di Bibbiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Ci sono alcuni interessantiche oggi 17 settembre dobbiamo prendere in esame in merito alla storia die di. Lamenzionata durante l'intervento dell'ex Ministro dell'Interno a Pontida, infatti, non sarebbe di. A trattare il lungo ed il largo la vicenda, come riporta Bufale.net, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha dapprima interpellato il GIP incaricato di occuparsi della nota inchiesta sui minori sottratti in modo illegittimo ai propri genitori. Poi, la blogger ha detto di aver ascoltato anche la madre della ragazzina. Già, la ragazzina, perché in primo luogo va messo in evidenza il fatto chenon sia lapresa in braccio dadurante il suo intervento. Il riferimento, infatti, in quel caso cade sulla figlia del politico.è la ragazza dai capelli rossi invocata sul palco dal leader della Lega, come uno degli esempi di ...

