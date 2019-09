Nuovi orizzonti di cooperazione culturale dalla missione Verbumlandiart a Belgrado

L'oroscopo del giorno - domenica 1° settembre : Nuovi orizzonti per Ariete - Leone razionale : Durante la giornata di domenica 1° settembre , Ariete cercherà di avviare nuovi progetti lavorativi pur di distrarsi da alcuni problemi in ambito sentimentale, mentre Leone sarà piuttosto razionale per quanto riguarda l'amore. Ottime prospettive di lavoro per quanto riguarda i nativi Bilancia, mentre Toro dovrà fermarsi un momento a riflettere sulle proprie scelte. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di ...

L'oroscopo del giorno - martedì 6 agosto : Nuovi orizzonti per Cancro - Capricorno insicuro : Durante la giornata di martedì 6 agosto, i nativi Leone saranno parecchio fortunati, anche se è meglio che non diventino presuntuosi, mentre sarà una giornata ricca di emozioni e di sentimenti per l'Ariete. Vergine dovrà cercare di mettere in chiaro alcuni rapporti con i colleghi mentre per Cancro sarà il momento di aprirsi a nuovi orizzonti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 6 agosto 2019. Le ...