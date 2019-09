‘Non chiamatemi eroe’ | le testimonianze di chi reagisce alle ingiustizie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) “Nel 2018 sono stati assassinati 321 attivisti per i diritti umani. Più di 3500 sono quelli uccisi dal 1998 a oggi. Il 77% degli attivisti uccisi nel corso del 2018 apparteneva a una comunità indigena o era impegnato nella difesa dell’ambiente.” Chi parla è Guadalupe Marengo, direttrice del Global Human Rights defenderes Programme di Amnesty International, che ricorda anche come sia stato creato un apposito sito per ricordare coloro che sono morti lottando. Di queste morti non si parla, o magari se ne parla solo quando la persona è un concittadino (vedi il caso di Giulio Regeni). Meglio che cada il silenzio. Parlarne, inevitabilmente, comporterebbe accertare il perché queste persone siano state uccise e significherebbe mettere in dubbio il sistema economico mondiale, ossia il capitalismo, sia che esso sia sostenuto da regimi dittatoriali, sia che lo sia da regimi sedicenti ...

