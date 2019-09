Nola | tre minuti di ritardo per il traffico | la preside lascia fuori dalla scuola un

Salvini in comizio ma il microfono non funziona : costretto a urlare in piazza di VigNola. I suoi sostenitori : “Elezioni - elezioni” : Matteo Salvini prende la parola dal palco di Vignola, in provincia di Modena, per ribadire che “non mollerò mai, se vogliono riaprire i porti dovranno fare i conti con la nostra opposizione“. In Emilia-Romagna si torna al voto per le Regionali e il leader della Lega promette, con a fianco la candidata per il Carroccio, Lucia Borgonzoni, che “dopo 50 anni finalmente manderemo via la sinistra da qui”. I suoi sostenitori, ...