Nicola Zingaretti | Apriamo le porte a chi vuole cambiare Dal 3 al 6 ottobre il Pd

Roberta Pinotti presidente del Pd - l'ultima pista al Nazareno : Nicola Zingaretti è il suo principale sponsor : E' vero che il primo pensiero di Nicola Zingaretti in questo momento è far partire il governo, che "è sempre il momento più difficile". Soprattutto per lui che voleva le elezioni e che alla fine ha ceduto dando il via libera al Conte bis a condizione che non sia "un governicchio". Ma Zingaretti ha a

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5s tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Ocean Viking - la sfida del Pd : "Entri subito in un porto italiano" - Nicola Zingaretti scende in campo : Lo aveva promesso alla Camera chiedendo la fiducia, Giuseppe Conte, di rivedere il decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini. Insomma, il premier ha annunciato di voler stravolgere il piano anti-immigrazione messo a punto dalla Lega. Ma il Pd lo supera, chiedendo di andare oltre ancora prima di rit

Nicola Zingaretti : "A Conte e M5s chiedo lealtà" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è intervenuto oggi alla Festa dell'Unità di Ravenna e nel suo discorso conclusivo, ora che il governo Conte 2 è ad un passo dall'ottenere la fiducia in Parlamento, si è rivolto direttamente al Movimento 5 Stelle e al Presidente del Consiglio, chiedendo loro lealtà.Dopo quanto accaduto con l'esecutivo gialloverde, costellato da litigi e scontri pubblici per la quasi totalità della sua ...

Nicola Zingaretti al M5s : “Tra nemici non si governa - con la lealtà cambieremo l’Italia” : Il discorso del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti chiude la Festa Nazionale de L'Unità di Ravenna: "Domani si volta pagina e si chiude la stagione del populismo, nasce un nuovo governo per dire basta a questo imbarbarimento, per chiudere la stagione dell'odio e aprire quella della speranza".Continua a leggere

Altro che Costituente : adesso Nicola Zingaretti vuole un nuovo congresso : Dopo aver ceduto all'assedio trasversale che voleva il Pd al governo, il segretario punta a consolidare la sua posizione. Annullata la "Costituente delle idee" di novembre: si ricomincia dalle primarie (again) Nicola Zingaretti, il Pd e le spine del governo Conte-Rousseau " E allora il Pd? La copertina in edicola da domenica 8 settembre"

Nicola Zingaretti : "Il patto con i 5 Stelle? Non so quale sarà l'approdo finale - se temporaneo o stabile" : "Non so quale sarà l'approdo finale", se il patto con il Movimento 5 stelle sarà temporaneo o stabile, "credo che, in partenza, siano aperte entrambe le strade, noi dobbiamo con serietà continuare in una ricerca comune". Nicola Zingaretti in una intervista a La Repubblica spiega: "Questo governo è u

Nicola Zingaretti - una legge elettorale per cancellare le Lega di Matteo Salvini? : Nicola Zingaretti e il premier incaricato Giuseppe Conte stanno trattando sui nomi che entreranno a far parte del governo giallo-rosso. Il segretario dem ha già incassato la prima vittoria: la rinuncia di Luigi Di Maio al ruolo di vicepremier. Proprio come voleva lui: non ci sarà alcun vicepresident

Andrea Orlando rifiuta la poltrona offerta da Nicola Zingaretti : "Non farò parte del governo" : Non farà parte dell'esecutivo giallo-rosso Andrea Orlando. "Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del capo dello Stato", annuncia il vicesegretario Pd sul suo profilo Faceb

Nicola Zingaretti - l'ultima sfida a Matteo Salvini : chiede al M5s una poltronissima in Europa : Oramai ci siamo. Se il verdetto della piattaforma Rousseau dovesse essere favorevole all' asse giallorosso, già in serata Giuseppe Conte potrebbe presentarsi al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l' incarico e sottoporre la lista dei ministri a Sergio Mattarella. Al momento, però, la squ

Nicola Zingaretti - il piano per dare al Pd il posto di Commissario Ue : chi vuole piazzarci : Oramai ci siamo. Se il verdetto della piattaforma Rousseau dovesse essere favorevole all' asse giallorosso, già in serata Giuseppe Conte potrebbe presentarsi al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l' incarico e sottoporre la lista dei ministri a Sergio Mattarella. Al momento, però, la squ

Nicola Zingaretti cancella i porti chiusi : "Modifiche al dl sicurezza" - diktat ai grillini : Prima Giuseppe Conte, dunque Luigi Di Maio che rinuncia al ruolo di vicepremier, infine Nicola Zingaretti. Il segretario Pd fa il punto sull'inciucio col M5s: "Stiamo lavorando con pazienza e serietà per un governo di svolta vera, questo serve all’Italia, che riaccenda i motori dell’economia, che ne

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - slitta l'incontro con Conte : qui si mette male. Asse in bilico : Luigi Di Maio ha irritato il Pd. Dopo il mancato incontro (per volontà di Zingaretti) con Luigi Di Maio, è slittato anche l'appuntamento tra le due delegazioni a Palazzo Chigi. M5S e Pd, infatti, avrebbero dovuto vedere di nuovo il premier incaricato Giuseppe Conte per le 9.30. Confronto però slitta