Nessuno può formare il governo | la Spagna torna al voto

Incidente Taranto - Marco e Nicolò morti a 19 e 18 anni mentre vanno al mare : “Nessuno può crederci” : Sono Niccolò Scardigno, 18 anni, e Marco Lepore, 19 anni, le vittime dell'Incidente verificatosi ieri a Massafra, in provincia di Taranto, sulla strada provinciale 35. I due amici stavano andando al mare a Chiatona quando l'Opel Astra a bordo della quale viaggiavano si è capottata più volte dopo aver spazzato via un palo di cemento. Oggi i funerali.Continua a leggere

Lippi : “Nessuno come la Juve - anche Conte giocherà con tre punte. La squadra rivelazione? Può essere…” : Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Marcello Lippi ha detto la sua sulla Serie A. L’attuale ct della Cina ha analizzato questo inizio di campionato. «Premier Italia? Vediamo. Se fosse un’evoluzione offensiva sarebbe molto positivo. Ma forse è semplicemente inizio stagione e le squadre non equilibrano ancora la fase d’attacco con quella difensiva. Perché non credo che gli allenatori siano Contenti di tutti questi ...

Nessuno può parlare di coerenza o credibilità politica : Nessuno sa, ad oggi, quale sarà l’epilogo finale di una intricata e sempre più misteriosa crisi di Governo. Abbiamo una sola certezza, però, accompagnata da una sola fiducia. La soluzione è soprattutto nelle mani, ma purtroppo non solo, di un uomo che oggi più che mai rappresenta un faro della democrazia e, soprattutto, una pietra angolare per la credibilità delle stesse istituzioni: il Presidente ...

U&D - Tersa contro la Mennoia : 'Tutti sparlano di lei là dentro - non la può vedere Nessuno' : Continuano le polemiche social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Negli ultimi giorni, tra le due si sono scatenati diversi diverbi social. Tutto è iniziato da un commento dell'ex corteggiatore Mario Serpa rivolto proprio alla produzione, che si è innervosito vedendo la foto del suo ex Claudio Sona con un membro della redazione. All'epoca infatti, Sona venne accusato di essere fidanzato nel corso della sua partecipazione nel programma. In ...

Zazzaroni e il caso Mihajlovic : «Nessuno può vietarmi di tornare a Bologna. Sogno lo scoop della sua guarigione» : “Dimentica, è stata una tempesta social” Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è tornato sulla vicenda Mihajlovic. Lo ha fatto nell’edizione bolognese del quotidiano (lì si chiama Stadio) con un editoriale in prima pagina intitolato “Sinisa, Stadio, il Bologna e le verità nascoste”. Zazzaroni comincia così: «Mi ripetono: “dimentica, è stata solo una tempesta social, ormai non ne parla più nessuno, i leoni da tastiera hanno ...

LETTURE/ Popoli - Stati - nazioni : quella "storia" che Nessuno può fermare : La storia dell'Occidente è figlia della mobilità: sociale, nazionale, istituzionale. Stati e nazioni hanno un volto mutevole che contrasta con ogni egemonia

Mafia e massoneria in Sicilia - 7 fermi - anche funzionario regionale : “Nessuno può fermarci” : Secondo l'inchiesta condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo, esponenti di spicco di logge massoniche erano al servizio dei clan mafiosi per agevolare affari e attività criminali. Tra questi un funzionario regionale che aveva consentito ai clan di portare a termine i propri affari in vari settori grazie alla sua rete di conoscenze.Continua a leggere

Mara Venier : «Non ho voluto allungare Domenica In». E sulla Clerici : «Nessuno può capirla più di me. Anche io anni fa sono stata fatta fuori» : Mara Venier Doppio impegno televisivo per Mara Venier nella prossima stagione televisiva. Confermata al timone di Domenica In, la conduttrice veneta sarà Anche il volto de La Porta dei Sogni, nuovo show di Rai1 che verrà trasmesso a dicembre. Intervistata da Sorrisi, la “zia Mara” ha svelato alcune importanti novità sui suoi programmi, dichiarandosi tra l’altro soddisfatta del successo riconquistato nell’ultimo ...