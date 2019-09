Neonati prematuri più sani grazie alle carezze | effetti positivi su cervello e cuore

Neonati prematuri : più sani grazie alle carezze : Il tocco prolungato, simile a una carezza, determina una riduzione dello stress nei Neonati prematuri: lo afferma lo studio “Dynamic touch reduces physiological arousal in preterm infants: A role for c-tactile afferents?” realizzato da un team internazionale (Ospedale Buzzi di Milano, Università di Milano-Bicocca, Fondazione COME Collaboration di Pescara, Istituto Osteopatia Milano e l’Università John Moores di Liverpool) e recentemente ...