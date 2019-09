Napoli-Liverpool | gli highlights del match – VIDEO

Napoli-Liverpool 2-0 live - raddoppia Llorente! : Napoli-liverpool live – Partenopei su di giri per l’esordio nella Champions League 2019-2020. L’avversario al San Paolo è il migliore/peggiore (a seconda dei punti di vista) che poteva esserci: il liverpool campione in carica e lanciatissimo in campionato con cinque vittorie in altrettante gare. I ragazzi di Klopp sono cresciuti tantissimo rispetto alla sfida della scorsa stagione, ma lo stesso si potrebbe dire di quelli ...

Live Napoli-Liverpool 2-0 Llorente chiude la partita : È la notte di Napoli-Liverpool. Un anno dopo, azzurri e Reds si ritrovano allo stadio San Paolo: in palio la leadership nel gruppo E di Champions League. In avvio Reds...

Pagelle Napoli-Liverpool 1-0 : Mertens decide su calcio di rigore - Liverpool che spreca nel primo tempo : Siamo giunti all’85esimo minuto di Napoli-Liverpool, primo match del girone di Champions League 2019/2020. I partenopei conducono per 1-0 grazie al rigore di Mertens realizzato al 37’st. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della sfida del San Paolo. NAPOLI (4-4-2) Meret 6.5 – Chiude bene tutto quello che gli capita a tiro. Non deve compiere parate clamorose a parte un paio su Salah, ma si fa sempre trovare attento in ...

Napoli-Liverpool 1-0 live - Mertens realizza il rigore!

Live Napoli-Liverpool 1-0 Mertens insacca su rigore : È la notte di Napoli-Liverpool. Un anno dopo, azzurri e Reds si ritrovano allo stadio San Paolo: in palio la leadership nel gruppo E di Champions League. In avvio Reds...

LIVE Napoli-Liverpool 1-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens di rigore porta in vantaggio i campani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MertensSSSSSSSSS, con brivido segna il rigore che può decidere la partita! 1-0 Napoli. 80′ rigoreEEEEEEE, Fabian Ruiz serve Callejon sulla fascia destra puntando Robertson che lo stende, si attende il var. 79′ Tutto il Napoli chiuso dentro la propria area di rigore, momento di difficoltà. 77′ Stanchezza che ora si fa sentire nelle gambe ...

Live Napoli-Liverpool 0-0 Dentro Zielinski e Llorente : È la notte di Napoli-Liverpool. Un anno dopo, azzurri e Reds si ritrovano allo stadio San Paolo: in palio la leadership nel gruppo E di Champions League. In avvio Reds...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : miracolo di Meret che dice no a Salah : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Allan pare essersi ripreso, congelato il cambio con Elmas. 71′ Crampi per Allan che potrebbe uscire a breve. 70′ Llorente ora si trova a fungere da boa per far salire la squadra, ma il LIVErpool sta alzando pericolosamente i ritmi. 68′ Koulibaly ferma un triangolo tra Firmino e Mané, partitone del giocatore del Senegal. 67′ Il Napoli sostituisce Lozano con ...

Napoli-Liverpool 0-0 live - azzurri vicini al vantaggio

Live Napoli-Liverpool 0-0 Miracolo di Adrian su Mertens : È la notte di Napoli-Liverpool. Un anno dopo, azzurri e Reds si ritrovano allo stadio San Paolo: in palio la leadership nel gruppo E di Champions League. In avvio Reds...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens vicino al vantaggio ma ferma tutto il miracolo di Adrian : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Koulibaly ferma un contropiede e parte in avanti servendo Mertens che però sbaglia il passaggio di ritorno. 60′ Ancora Callejon, fa ammonire Milner che è entrato in ritardo sul giocatore campano. 59′ Van Dijk ferma uno contro uno Lozano sulla fascia destra. 58′ Salah liscia un pallone clamoroso su un splendido lancio da centrocampo. 56′ Giallo per Robertson ...

Napoli-Liverpool : lo strepitoso salvataggio di Adrian su Mertens (VIDEO : Ha dell’incredibile il salvataggio di Adrian sul tiro di Mertens che nega al Napoli in gol del vantaggio meritato nell’avvio di ripresa della gara di Champions contro il Liverpool di Klopp Gran palla di Mario Rui dalla sinistra, la palla sorvola Van Dijk e raggiunge Mertens sul secondo palo! Incornata a due passo ma Adrian ci arriva! Calcio d’angolo! L'articolo Napoli-Liverpool: lo strepitoso salvataggio di Adrian su Mertens ...

Live Napoli-Liverpool 0-0 Si riparte senza cambi : È la notte di Napoli-Liverpool. Un anno dopo, azzurri e Reds si ritrovano allo stadio San Paolo: in palio la leadership nel gruppo E di Champions League. In avvio Reds...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : serve la giocata di Insigne o Mertens per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Il Napoli ha ora superato il LIVErpool come numero di passaggi effettuati 334 a 330. 50′ Miracolo di Adrian che su un cross di Mario Rui per Mertens colpisce al volo, ma con la mano aperta respinge il tiro. 48′ Si scalda Llorente che potrebbe entrare nel corso del secondo tempo. 46′ Qualche problema alla schiena per Lozano ma non sembrano esserci particolari ...