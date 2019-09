MotoGP | Marc Marquez e la guerra psicologica con Valentino Rossi L’unica battaglia

MotoGP - GP San Marino 2019 : Fabio Quartararo - perché il francese rappresenta l’unica - credibile alternativa a Marc Marquez : Marc Marquez è pronto per festeggiare il suo sesto titolo nella MotoGP, arrivando alla 14esima gara di Aragon con un margine da record che non si vedeva dal lontano 2005. La classe regina è pronta ad inchinarsi per l’ennesima volta allo spagnolo che, da quando è sbarcato nel 2013, non ha lasciato scampo a nessuno se non nel campionato 2015 nel quale successe letteralmente di tutto. Chi, quindi, potrebbe fermare questo strapotere? I rivali ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez vs Fabio Quartararo - è nata ufficialmente la rivalità del prossimo decennio : Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 di MotoGP ha offerto al caloroso pubblico romagnolo un fine settimana ricchissimo di avvenimenti, conclusosi con l’emozionante duello tra Fabio Quartararo e Marc Marquez che ha consegnato la vittoria a quest’ultimo. Già dalle qualifiche del sabato si era capito che si sarebbe potuto assistere ad una corsa entusiasmante, con il grande passo delle Yamaha e l’ennesimo capitolo ...

MotoGP - Marc Marquez vince a San Marino davanti a Quartararo e Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez vince con un sorpasso all’ultimo giro il Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento stagionale della Motogp. Il campione del mondo su Honda precede sul traguardo il francese Fabio Quartararo e il connazionale Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli e Andrea

MotoGP - Pagelle GP San Marino 2019 : Marc Marquez vince di forza - Quartararo eroico - Rossi si accontenta - male la Ducati : Inesorabile. Marc Marquez voleva vincere a Misano e ce l’ha messa tutta. Voleva rifarsi dopo le due beffe all’ultimo giro di Red Bull Ring e Silverstone e impartisce una “lezione” a Fabio Quartararo che le prova tutte per vincere per la prima volta in carriera. Le Yamaha ufficiali calano in gara, mentre le Ducati non si vedono mai. Cadute improvvide per Alex Rins e Cal Crutchlow. Il Gran Premio di San Marino 2019 della ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP : Per il pilota spagnolo della Honda è la settima vittoria nella tredici gare del Motomondiale corse finora

Marc Marquez MotoGP - GP San Marino 2019 : “Non capisco il gesto di Rossi - mi torna in mente la Malesia 2015…” : Dalle ore 14.50 di ieri tutto il Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP è passato in secondo piano. La pole di Maverick Vinales, l’ottimo secondo posto di Pol Espargarò, la conferma di Fabio Quartararo. Tutto è andato nel dimenticatoio rispetto al rischio di contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Si è già detto e scritto moltissimo a riguardo, ma lo spagnolo ai giornali di casa ha voluto rincarare la dose. Com’è ben noto i ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi e Marc Marquez - scintille senza fine. L’ultimo capitolo di una infinita saga di polemiche : Valentino Rossi e Marc Marquez, il duello senza fine tra le due icone della MotoGP. L’ultimo capitolo è andato in scena oggi durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, gli ultimi due minuti del time-attack sono stati davvero di fuoco e si sono conclusi con le scintille tra due avversari che ancora una volta hanno dato vita a un episodio molto discutibile che farà tanto parlare da qui fino alla gara in programma domani pomeriggio. I ...

MotoGP - Valentino Rossi e Marc Marquez verranno ascoltati dai commissari alle 16.45! Scoppia la polemica - incidente sfiorato in qualifica! : Valentino Rossi e Marc Marquez hanno sfiorato un clamoroso incidente durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, nel corso dell’ultimo giro i due centauri sono andati vicinissimo a un pericoloso contatto e si è generata una scaramuccia che rinnova la grande rivalità tra i due avversari. Lo spagnolo aveva battezzato la ruota del fuoriclasse di Tavullia in modo da avere una buona scia per andare a caccia della pole position, a un certo ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez sfida le Yamaha per la pole position di Misano : Mai come in questa occasione Marc Marquez potrebbe essere definito come “accerchiato”. Il campione del mondo della MotoGP, infatti, si presenta al sabato del Gran Premio di San Marino 2019 in mezzo a ben quattro Yamaha. Una situazione che non si verifica spesso, sia perchè lo spagnolo spesso è in fuga solitaria, sia perchè la scuderia di Iwata raramente ha concluso un venerdì migliore di quello visto ieri sul circuito intitolato a ...

Marc Marquez MotoGP - GP San Marino 2019 : “Non ho pensato al giro veloce - ma sono soddisfatto. Occhio alle Yamaha” : Come suo solito Marc Marquez ha interpretato il suo venerdì di gara pensando solamente alle gomme. Il giro veloce lo ha lasciato ai rivali ma, nonostante tutto, ha saputo issarsi in terza posizione al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica ha concluso la sua giornata in 1:33.171 a 396 millesimi dal miglior tempo di Maverick Vinales e 339 da Fabio ...

MotoGP - Marc Marquez GP Misano 2019 : “Amo questa pista - è difficile mantenere costanza per tutta la gara” : Sono passati solo due weekend senza Motociclismo ma per Marc Marquez l’appuntamento del GP di Misano 2019 è certamente da circoletto rosso. Per il cannibale iberico infatti l’astinenza da successo comincia a farsi sentire, oltre un mese ormai è trascorso dalla vittoria di Brno che è stata seguita dalle due volate consecutive perse prima con Andrea Dovizioso in Austria e poi con Alex Rins in Gran Bretagna. Nonostante l’ottavo ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez e la fame di vittoria. L’iberico cova rivincita dopo gli ultimi duelli persi : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai sempre più nelle mani di Marc Marquez a sette tappe dalla fine di una stagione dominata in lungo e in largo grazie ad una costanza di rendimento mostruosa. Il nativo di Cervera, dopo due annate in cui ha dovuto fronteggiare una Ducati molto pericolosa, ha ampliato il gap con gli avversari anche grazie ai progressi motoristici della Honda che gli hanno permesso di lottare per la vittoria in ogni singola gara ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : la pista ‘Marco Simoncelli’ di Misano ai raggi X. Un tracciato molto tecnico senza lunghi rettilinei : Superati due intensi weekend dove il motorsport ha ritrovato la Formula 1 è tempo di risalire in sella alle due ruote e prepararci al secondo appuntamento stagionale del Motomondiale nel nostro paese. La riviera romagnola è infatti pronta per ospitare il GP di Misano 2019 in grande stile, le strade si stanno colorando per l’occasione e in tutta la città tira già una forte aria di festa, ancora più elettrizzante del solito. Misano significa ...