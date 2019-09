MotoGp | Ktm choc | Johann Zarco esonerato Mika Kallio al suo posto | giallo sui motivi

MotoGp : sarà Mika Kallio a sostituire Johann Zarco sulla KTM : Era già nell’aria ormai da settimane. L’annuncio c’era già stato e riguardava la prossima stagione, ora però c’è stato addirittura un anticipo per quanto riguarda i tempi stabiliti. Johann Zarco non correrà su KTM sin dalla prossima gara, quella del Gran Premio di Aragon. La casa austriaca ha già scelto il sostituto del francese: si tratta del finlandese Mika Kallio, che tra il 2016 e il 2018 aveva già disputato sette ...

MotoGp – La KTM dà l’addio a Johann Zarco : Mika Kallio lo sostituirà fino a fine stagione : La KTM ha reso nota la scelta di anticipare l’addio di Johann Zarco: il pilota francese verrà sostituito da Mika Kallio fino a fine stagione l’addio di Johann Zarco alla KTM era ormai questione di qualche mese. Al termine della stagione motoristica, il pilota francese avrebbe lasciato la casa austriaca dopo un anno travagliato, nel quale le sue prestazioni non hanno sicuramente rispettato le attese. Non ci sarà però bisogno di aspettare ...

VIDEO Johann Zarco sul suo addio alla KTM : “Mi sono tolto un peso - spero di restare in MotoGp” : Johan Zarco ha deciso di abbandonare la KTM al termine di questo anno e dunque di non onorare il contratto che lo voleva in sella al mezzo austriaco anche per la prossima stagione. Il francese sembra essere in chiara difficoltà psicologica e i risultati estremamente deludenti raccolti fino a questo momento lo hanno convinto a mollare la presa: “Questa scelta è stata difficile. Non sono molto sereno dentro di me, dovevo prendere una scelta ...

MotoGp – Zarco sincero dopo la rottura con KTM : “futuro? Potrei essere un pilota test - ma solo per…” : Zarco ed il suo futuro dopo la decisione di dire addio alla KTM: le parole a Silverstone del pilota francese Weekend di gara interessantissimo a Silverstone: i piloti della MotoGp non vedono l’ora di tornare in pista sul circuito britannico dopo la cancellazione dello scorso anno ed i lavori di riasfaltatura. Quello della Gran Bretagna è un weekend di gara importantissimo anche per il ritorno in pista di Jorge Lorenzo dopo il lungo ...

MotoGp – Il “no” alla KTM ed i contatti Lorenzo-Ducati : “non ci sto perdendo sonno” : Jack Miller sincero a Silverstone: dal rifiuto dell’offerta della KTM ai contatti tra Lorenzo e la Ducati Dopo il caos nato attorno a Jorge Lorenzo, che sembrava aver manifestato il desiderio di interrompere la sua collaborazione con la Honda per un possibile e clamoroso ritorno in Ducati, Jack Miller ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e firmare il suo rinnovo col team Pramac. Costanza Benvenuti – ...

MotoGp : Daniel Pedrosa non ha intenzione di sostituire Zarco in KTM nel 2020 e continuerà nel ruolo di Test Rider : La fine del rapporto tra Johann Zarco e la KTM ha di fatto liberato un posto vacante nel team ufficiale austriaco in vista del 2020 e tra i possibili sostituti si è pensato subito a Daniel Pedrosa, attuale Test Rider KTM. Lo spagnolo svolge il ruolo di collaudatore per il costruttore austriaco ma sembra non essere intenzionato a tornare in MotoGP a tempo pieno dopo aver annunciato il ritiro dalle corse alla fine della scorsa stagione. Il tre ...

MotoGp – Rinnovata la partnership fra Dorna Sports e KTM : contratto prolungato fino al 2026 : Si rinnova il legame fra KTM e MotoGp: contratto prolungato per altre cinque stagioni con scadenza nel 2026 La KTM resterà ancora a lungo in MotoGp. La notizia è arrivata direttamente da Dorna Sports che ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto per altre 5 stagioni, con scadenza nel 2026. “E’ una visione strategica quella di essere nella classe MotoGp, vogliamo anche dare impulso alla Moto 3. Siamo uno dei ...

MotoGp - Johann Zarco e la KTM si separano : il francese lascerà la squadra austriaca al termine della stagione : Johann Zarco e KTM: un matrimonio che non ha funzionato. Al termine del fine settimana a Spielberg (Austria), arriva l’annuncio che il pilota francese di MotoGP e la squadra austriaca non continueranno il loro rapporto. L’ex campione del mondo della Moto2 (2015-2016), infatti, ha avuto e sta avendo serie difficoltà nell’adattarsi alle caratteristiche della RC16 e, nonostante il team abbia fatto di tutto per assecondare le sue ...

MotoGp - KTM resterà nella classe regina fino al 2026 ma si chiama fuori dalla Moto2 : La KTM rimarrà in MotoGP almeno fino al 2026, la scuderia austriaca si è impegnata per altre sette stagioni e rimarrà nella classe regina nonostante i deludenti risultati di quest’anno. Ad annunciarlo sono stati Stefan Pierer (CEO di KTM) e Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) alla vigilia del GP d’Austria che si correrà oggi pomeriggio a Spielberg. Il marchio di Mattighofen, però, ha deciso di chiamarsi fuori dalla Moto2: non produrrà ...