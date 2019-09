Mobilità | corse condivise e pagamenti smart | Wetaxi arriva a Roma e Milano 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) (AdnKronos) –, solo due mesi fa, ha raccolto 1,3 milioni di euro, tra risorse di business angel e family office, insieme a un finanziamento di 600mila euro concesso da Mediocredito Italiano (Intesa Sanpaolo). Massimiliano Curto, fondatore e amministratore di, spiega: “Il nostro scopo non è soltanto mettere a disposizione dei cittadini una modalità più affidabile per prenotare il taxi, ma anche supportare le radiotaxi e i tassisti stessi, offrendo loro gli strumentinecessari per intercettare target più giovani e diventare più competitivi e vantaggiosi. I due valori che ci guidano tutti i giorni sono condivisione e collaborazione, con l’obiettivo di costruire una piattaforma digitale capace di semplificare e migliorare la vita in città”. L'articolo(3) sembra ...

RosannaMarani : Lime celebra i 100 milioni di corse in monopattino elettrico - Mobilità - - AGentile_Ge : RT @ansa_ambiente: La compagnia californiana @limebike ha celebrato il traguardo dei cento milioni di corse in monopattino elettrico. I suo… - scuroscuroscuro : RT @ansa_ambiente: La compagnia californiana @limebike ha celebrato il traguardo dei cento milioni di corse in monopattino elettrico. I suo… -