Ministero Salute richiama lotto acqua minerale Sorgesana per rischio microbiologico

Infestanti nella Farina di Ceci - Ministero della salute annuncia ritiro del prodotto : L'avviso di richiamo del Ministero della salute a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Interessati alcuni lotti della Farina di Ceci "ZA Molino Zanone" per possibile presenza di Infestanti nelle confezioni vendute nei negozi. Si invitano i consumatori a non consumare la Farina e di restituirla al punto vendita.

Alimento ritirato dai supermercati dal Ministero della Salute : Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet, Il ministero della Salute, ha annunciato il ritiro dal mercato del cremoso alla soia bianco veggie a marchio Despar. Il motivo della decisione è da ricercarsi nella presenza di allergeni, che tuttavia non stati specificati, all'interno di uno dei lotti del prodotto in questione, che non sono stati dichiarati in etichetta. Si tratta del prodotto numero L2349 con data di scadenza ...

Presenza di allergeni - il Ministero della Salute ritira il cremoso alla soia di Despar : Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo del cremoso alla soia bianco veggie a marchio Despar per Presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, ma che tuttavia non sono stati specificati. Pertanto, si raccomanda a tutti coloro che abbiano allergie o intolleranze alimentari di non consumare il lotto interessato dal provvedimento o di riconsegnarlo al punto di acquisto.

Beatrice Lorenzin : “Da Speranza mi aspetto un approccio politico al Ministero della Salute” : Beatrice Lorenzin, deputa di Civica Popolare, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul nuovo ministro della salute Roberto Speranza ha dichiarato: “Nonostante io e Speranza veniamo da esperienze politiche totalmente diverse, devo dire che Roberto è innanzitutto un politico, ha ...

Assunzioni a tempo indeterminato al Ministero della Salute : domande entro il 30 settembre : Oltre ai bandi di concorso emessi dal Ministero della Giustizia, dei Beni e delle Attività Culturali e del Lavoro, in scadenza rispettivamente il 9 settembre, il 23 settembre e l'11 ottobre, anche il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando funzionale al reclutamento di alcune figure professionali da inserire presso i propri uffici. Più nello specifico. la ricerca è rivolta nei confronti di farmacisti, chimici e ...

Roberto Speranza - ministro in quota-Boldrini : si prende il Ministero della Salute : Roberto Speranza ve lo ricordate? Bersaniano, ex Pd passato a Liberi e uguali, era praticamente sparito. Ora è stato ripescato da Giuseppe Conte: sarà il ministro della Salute, in quota Leu. Sposato, due figli Michele Simon ed Emma Iris, 40 anni, è stato tra gli scissionisti Pd che lasciarono il par

Salmonella - l'allarme del Ministero della Salute : hai comprato lo zenzero in polvere? Non consumarlo : Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto di zenzero in polvere, del marchio Lucrom, in quanto è stata riscontrata al suo interno la presenza di Salmonella. Le bustine, di 60 grammi, sono prodotte nella provincia di Monza e Brianza, dalla Lucrom Snc, di Silvia e Fabrizio Lucini.

Allerta salmonella nello zenzero in polvere : Ministero della Salute dispone ritiro immediato : Disposto il ritiro dal mercato di un lotto di zenzero in polvere (a marchio Lucrom) per la presenza di salmonella. Chi avesse acquistato il prodotto è pregato di non consumarlo e riportarlo al rivenditore.

Allerta allergeni non dichiarati in prodotti dolciari : il Ministero della Salute richiama diversi prodotti [MARCA e LOTTO] : Allerta allergeni in alcuni prodotti dolciari. Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni prodotti che non risultano idonei al consumo da parte delle persone allergiche al latte. I prodotti in questione sono le crostate della marca Le Dolci Passioni e prodotte nello stabilimento di San Giorgio Del Sannio, in provincia di Benevento da Nardone Produzioni dolciarie SRL. Il rischio è collegato alla presenza di allergene derivante dal latte ...

Allerta salmonella nello zenzero in polvere : il Ministero della Salute dispone il ritiro immediato [MARCA e LOTTI] : E' Allerta salmonella nello zenzero in polvere. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un prodotto. Il richiamo riguarda un lotto di zenzero in polvere a marchio Lucrom per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato è venduto n confezioni da circa 60grammi, con il numero di lotto L 2275 e scadenza minima del 31-12-2021. Lo zenzero richiamato è stato prodotto in provincia di Monza e Brianza da LUCROM Snc di Silvia e ...

Due scienziati italiani ricevono da mesi minacce e attacchi dagli animalisti. E il Ministero della Salute non li difende : Insulti e minacce vanno avanti da mesi. Ma ora l’escalation è arrivata alla sua scontata conclusione: un proiettile recapitato per posta, e un messaggio che recita “Non sei un ricercatore, sei un bastardo […] colpiremo duro te o la tua famiglia”. La vittima di tanto odio è Marco Tamietto, neuroscienziato dell’università di Torino colpevole, a detta degli animalisti italiani, di portare avanti una ricerca sui macachi per comprendere meglio, e ...

Ritiro prodotto alimentare Eurospin. Il Ministero della Salute : "Rischio microbiologico" : C'è un nuovo annuncio che arriva direttamente dal ministero della Salute che avvisa tutti i consumatori della pericolosità di un alimento in commercio. Si tratta del salametto dolce venduto in confezioni da 200 grammi a marchio "La Bottega del gusto". Per questo la catena di supermercati Eurospin ha dato comunicazione di aver ritirato da tutti gli scaffali delle sue sedi il suddetto prodotto. Il rischio è quello microbiologico. Un ...

Pericolo listeria nella cima antica Genova - l'allerta del Ministero della Salute : Ritirata dal mercato la "cima antica Genova Tuo Chef", specialità ligure prodotta dall'azienda "Buona compagnia Gourmet S.P.A.". Nell'avviso apparso sul sito del ministero della Salute si legge che il motivo del richiamo arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da listeria Monocytogenes.