Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) Il brillante titolo per dispositivi mobiliavrà una sorta di seguito. Ilsi intitola, e questa volta dovremo gestire delle vere e proprie strade invece che linee dellauscirà innanzitutto per iPhone via Apple Arcade questo giovedì 19 settembre, ma non è tutto. E' infatti programmato anche un lancio su Steam, attesa per il 2020.è un evergreen dell'App Store nel quale dobbiamo costruire delle linee dellapolitana trascinando il dito sullo schermo, per fare fronte al continuo incremento della popolazione delle diverse città del.Leggi altro...

Eurogamer_it : Mini Motorways è il nuovo gioco dai creatori di Mini Metro #MiniMotorways - GamingToday4 : Mini Motorways è il nuovo gioco del creatore di Mini Metro - GamingToday4 : Mini Motorways è il nuovo gioco del creatore di Mini Metro -