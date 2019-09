Milano | yemenita pugnala alla gola un militare urlando Allah Akbar | arrestato

Milano - ferisce al collo militare in stazione Centrale e grida “Allah Akbar” : fermato 23enne yemenita : Lo ha aggredito alle spalle ferendolo al collo, vicino alla giugulare, con un tagliacarte e gridando “Allah Akbar”. Mahamad Fathe, 23enne yemenita con un permesso temporaneo di soggiorno scaduto, è stato fermato dopo avere colpito in stazione Centrale a Milano il caporale scelto Matteo Toia, in servizio per l’operazione ‘strade sicure’, mentre stava salendo su una camionetta. L’uomo è stato arrestato su disposizione ...