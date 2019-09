Milano Mobilità e_mob | dal 26 al 28 settembre il Festival della mobilità elettrica

Mobilità : da Milano il progetto che trasforma le batterie auto in posti di lavoro (2) : (AdnKronos) – L’infiammibilità delle batterie a litio è il tema che preoccupa maggiormente a causa dei casi di autoincendio. Per questo motivo, il corpo nazionale dei vigili del fuoco insieme a Enea, Cobat e all’Università di Roma “La Sapienza” ha creato un gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di definire delle linee guida per una corretta regolamentazione della modalità di stoccaggio ma anche per dare ...

Mobilità : da Milano il progetto che trasforma le batterie auto in posti di lavoro : Milano, 16 set. (AdnKronos) – Il riciclo delle batterie delle auto elettriche creerà nuovi posti di lavoro. O almeno questo è l’obiettivo che l’Italia cercherà di porsi attraverso un nuovo progetto che punta nei prossimi anni, a realizzare almeno 70.000 nuove occupazioni con oltre 10.000 aziende impegnate nel settore e per un fatturato di 100 miliardi di euro. Sulla Mobilità elettrica e sul riciclo delle batterie, ...

Milano : il futuro della mobilità inizia a e_mob : Saranno tre giorni intensi quelli della 3° edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in calendario a Palazzo Lombardia di Milano dal giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019. Lo saranno per il fitto programma previsto all’interno delle sale e nelle area esterne. E lo saranno perché la rivoluzione elettrica è prossima a divenire concreta. Lo confermano le vendite in forte crescita dei veicoli di tutti i comparti della mobilità, una tendenza ...

Milano. Entro settembre al via le richieste per attivare lo sharing della micromobilità elettrica : Verrà pubblicato Entro settembre l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse per le società che vogliono attivare a Milano servizi di

Amazzonia in fiamme - il mondo si mobilita per la foresta : manifestazioni da Madrid a Milano : Da Madrid fino a Londra, tutto il mondo si mobilita per l’Amazzonia. manifestazioni sono state organizzate in Brasile e in molti altri paesi movimento Fridays For Future della giovane svedese Greta Thunberg, per fare pressione e invitare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a intervenire efficacemente contro i roghi che stanno devastando la foresta L'articolo Amazzonia in fiamme, il mondo si mobilita per la foresta: manifestazioni da ...

Milano. Al via la sperimentazione della micromobilità elettrica : L’Amministrazione dà il via alla sperimentazione della micro mobilità elettrica e ha definito le strade dove è consentita la circolazione