Migranti | nuovo scontro Italia-Malta | 90 profughi rimpallati tra Roma e La Valletta

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati nella notte dieci tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo nella notte sull’sola di Lampedusa dove, poco dopo le due, sono arrivati su un barchino dieci tunisini. A soccorrerli gli uomini della Guardia costiera. I dieci tunisini sono stati trasferiti nell’hotspot di Lampedusa. Intanto, sono attesi per oggi altri trasferimenti. Ieri sono partiti dall’isola 70 Migranti trasferiti a Poto Empedocle in nave. L'articolo ...

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati in 12 : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati, a bordo i un barchino, 12 tunisini, undici uomini e una donna. L’imbarcazione è arrivata sull’isola. Una motovedetta della Guardia di finanza ha seguito le fasi dell’arrivo. I Migranti sono stati trasferiti nell’hotspot dell’isola. L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, arrivati in 12 sembra essere il ...

Migranti : Steier (Lifeline) - ‘nuovo Governo abroghi subito Decreto sicurezza’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Il nuovo Governo abroghi al più presto il Decreto sicurezza”. E’ l’auspicio di Axel Steier, il responsabile della ong tedesca Lifeline, che nelle scorse settimane aveva salvato in mare un centinaio di naufraghi sulla nave ‘Eleonore’. “Sono molto curioso di sapere come si comporterà il nuovo esecutivo Conte – dice all’Adnkronos – Ma mi auguro ...

Migranti - nuovo soccorso della Ocean Viking. E l’Italia chiude i porti ai 5 della Alan Kurdi : La scorsa notte 84 persone prese a bordo da un veliero tedesco e poi trasferite sulla nave di Sos Mediterranee e Msf. La ministra Lamorgese nega l'approdo alla ong Sea-Eye

Migranti - Ocean Viking e Alan Kurdi : banco di prova per il nuovo Governo : Migranti, Ocean Viking e Alan Kurdi: banco di prova per il nuovo Governo.Foto dal profilo twitter di SOS Mediterranee - ROMA

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - in 13 su un barchino : Lampedusa, 9 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa. Intorno alle 9.30 sono arrivate sull’isola 13 persone originarie della Tunisia a bordo di un barchino di legno. Tra loro una donna e 4 minori non accompagnati, come scrive su Twitter Mediterranean Hope.L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, in 13 su un barchino sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Orfini - ‘Nuovo governo revochi divieto ingresso Alan Kurdi’ : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – “La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L’ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di Salvini”. Così, Matteo Orfini (Pd), su Twitter.L'articolo Migranti: Orfini, ‘Nuovo governo revochi divieto ...

Migranti - il nuovo ministro Lamorgese frena : «Più umanità - ma i porti restano chiusi» : Il primo test lo offre la Alan Kurdi, la nave umanitaria della ong tedesca Sea Eye che naviga da giorni e che ora è davanti a Malta senza avere il permesso per entrare in porto. «Abbiamo...

Leuca - nuovo sbarco di Migranti : Emanuela Carucci Trentacinque tra curdi, iraniani e iracheni, sono arrivati sulle coste pugliesi in seguito ad un'avaria del natante su cui erano imbarcati. Fermati anche i presunti scafisti: due uomini moldavi Un'imbarcazione in avaria ha portato a un nuovo sbarco di migranti nel Salento. Trentacinque le persone a bordo del natante che sono state soccorse al largo di Santa Maria di Leuca, una frazione di Castrignano del Capo, in ...