Migranti | guardia costiera salva 90 profughi | Malta nega il trasbordo Ocean Viking

Migranti - Guardia costiera salva 90 persone su richiesta di Malta che poi nega trasbordo : La scorsa notte, su richiesta delle autorità maltesi, la Guardia costiera italiana ha soccorso un barchino in difficoltà con a bordo 90 Migranti in acque Sar de La Valletta a cui è stato chiesto di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate. Dalle autorità maltesi è arrivata una risposta negativa, ma le navi italiane stanno comunque dirigendosi verso l’isola “in attesa di definizione del luogo di ...

Migranti - 90 naufraghi salvati nella notte dalla Guardia Costiera : Alessandra Benignetti La Guardia Costiera italiana ha soccorso un'imbarcazione con 90 Migranti in difficoltà nelle acque Sar maltesi. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri dagli attivisti di Alarm Phone Circa 90 Migranti sono stati soccorsi attorno alle 4.40 del mattino dalla Guardia Costiera italiana in acque Sar maltesi. Lo rendono noto su Twitter i volontari di Alarm Phone, l'associazione che si occupa di monitorare e ...

Migranti : Alarm phone - ’90 persone salvate nella notte dalla Guardia costiera’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Una Buona notizia: 90 persone salvate dalla Guardia costiera. La barca con circa 90 persone a bordo è stata soccorsa! Dopo che abbiamo allertato le autorità #Maltesi e Italiane, la Guardia costiera italiana ha mandato due barche per il salvataggio, che è andato a buon fine e confermato alle 4.40. Benvenuti in #Europa!”. E’ quanto scrive su Twitter Alarm phone dopo l’allarme ...

**Migranti : iniziato trasbordo naufraghi da Ocean su motovedette Gdf e Guardia costiera** : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – E’ iniziato poco fa, a poche miglia da Lampedusa, il trasbordo degli 82 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I migranti, tra cui numerosi bambini, dopo il trasbordo verranno portati nell’hotspot di Lampedusa e poi da qui, portati prima in Sicilia e poi redistribuiti nei paesi europei che hanno detto di essere disponibili ad ...

Migranti in arrivo dalla Libia - strani movimenti nel Mediterraneo. La resa della Guardia costiera : Se il governo apre le porte alla Ocean Viking potrebbe esserci un'invasione di immigrati in arrivo dalla Libia. Lo confessa una fonte, in prima linea sul fronte dell'immigrazione, a il Giornale. "Se il nuovo esecutivo riapre i porti alle Ong, la Guardia costiera libica sarà demotivata a fermare i go

Migranti : scortata da Gdf e Guardia costiera nave 'Eleonore' entra in porto a Pozzallo : PAlermo, 2 set. (AdnKronos) - La nave 'Eleonore' della ong Lifelie sta entrando in porto a Pozzallo (Ragusa) scortata dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. A bordo ci sono 104 Migranti. La nave è sotto sequestro amministrativo.

Migranti : Guardia costiera - ‘non coordiniamo noi evento Sar nave Mare Jonio’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “In merito alle dichiarazioni della Ong Mediterranea Saving Humans, circa l’assunzione di questo Imrcc del coordinamento dell’operazione di soccorso effettuata questa mattina dalla nave Mare Ionio, si precisa che questo Imrcc non ha mai assunto il coordinamento dell’evento Sar in parola, in quanto avvenuto in acque di responsabilità Sar libiche”. E’ quanto si legge in una ...