Michelle Hunziker senza peli sulla lingua su Belen Rodriguez | In confronto a lei

Michelle Hunziker in confidenza : “Belen Rodriguez è un’anima agitata” : Michelle Hunziker in confidenza: “Belen Rodriguez è un’anima agitata” e quella volta in cui Aurora fu mortificata (“Meritava un tapiro bello pesante”) Michelle Huziker è pronta per guidare una nuova stagione di Striscia la Notizia, che inizierà lunedì 23 settembre (32esima edizione). Naturalmente al suo fianco ci sarà lo ”storico’ Ezio Greggio, con cui ha […] L'articolo Michelle Hunziker in ...

Michelle Hunziker - il messaggio per l’anniversario di Aurora e Goffredo : “Non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri….” : Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno festeggiato il 16 settembre il loro secondo anniversario di fidanzamento e per l’occasione mamma Michelle Hunziker ha voluto fargli una dedica speciale su Instagram, dove ha pubblicato una loro foto insieme abbracciati. “Ormai stanno insieme da più di due anni… noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli – scrive la showgirl ...

Michelle Hunziker fa una confessione prima di Amici Celebrities : Amici Celebrities, Michelle Hunziker: “Non vedo l’ora di cominciare” Questa nuova stagione televisiva sarà particolarmente ricca per Michelle Hunziker, la quale sarà alla conduzione di Striscia La Notizia, della seconda edizione di All together Now e del nuovissimo Amici Celebrities. Ma quali saranno le sue sensazioni prima di partire con questi nuovi programmi? A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ...

Michelle Hunziker fa una dedica alla figlia Aurora e Goffredo Cerza : “Il loro rapporto è speciale” : Michelle Hunziker non nasconde il suo lato sentimentale nei confronti della figlia Aurora Ramazzotti e le dedica un lungo post su Instagram. Oggetto della sua dedica è il rapporto speciale tra la figlia e il fidanzato, Goffredo Cerza, ormai insieme da due anni. I due sono così affiatati e complici, tanto che la conduttrice non reprime la speranza che possano pensare di compiere, prima o poi, un passo più importante. E anche la mamma del giovane ...

Michelle Hunziker confessa : Sono molto gelosa di Tomaso : Michelle Hunziker ammette di essere molto gelosa di suo marito Tomaso Trussardi, tanto da aver fatto una vera scenata in un locale, accompagnando all'uscita una ragazza con le mani un po' lunghe. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi Sono una delle coppie famose più belle e affiatate. Il loro amore è d'esempio per tanti e non c'è mai stato un gossip su di loro. In tutti questi anni molto raramente Sono uscite notizie su presunte crisi, ...

Michelle Hunziker : “Da Maria De Filippi non me lo aspettavo…” : Amici Celebrities, Michelle Hunziker: “Non mi aspettavo così tanto da Maria De Filippi” Andrà in onda da martedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 la prima edizione di Amici Celebrities con la conduzione di Michelle Hunziker, introdotta nelle prime puntate da Maria De Filippi, che guiderà i dodici Vip nel loro percorso artistico. Intervistata da Oggi, Michelle Hunziker ha parlato della staffetta che farà con la padrona di casa ...

Serena Autieri : l’amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il marito : Serena Autieri si racconta: l’amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il marito L’attrice Serena Autieri è sbarcata a Un passo dal cielo 5. La nuova stagione della fiction di Rai 1 porta con sé nuovi personaggi, tra cui spicca proprio quello di Ingrid Moser, interpretata dalla bella napoletana. Ingrid è una donna divisa tra […] L'articolo Serena Autieri: l’amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il ...