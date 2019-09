Merano | infante trovato senza vita ancora con il cordone ombelicale attaccato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) A poche ore dalla terribile notizia dell'infanticidio avvenuto a Benevento, in Campania, per opera della stessa madre della vittima, un'altra caso simile ha sconvolto l'opinione pubblica. Questa volta il corpo di un neonato (dalle prime indiscrezioni pare che si tratti di un maschietto), è stato rinvenuto da due turisti nei pressi delle Dolomiti, precisamente a(nella località di Lana di Sopra). Si tratta di un maschio di carnagione chiara, rinvenuto con un panno avvolto attorno alla testa, che ha impedito al neonato di respirare e dunque di sopravvivere. Tale panno potrebbe anche essere stato utilizzato con il fine di non far piangere il bambino, per fare in modo che non attirasse l'attenzione dei passanti. ...