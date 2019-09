Mauro Coruzzi lascio la tv per combattere un male che porto dentro

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 17 settembre 2019) Platinette ovvero, annuncia l’addio alla televisione dopo un anno passato a lavorare in Rai, per “Italia Sì”. Proprio durante la trasmissione, l’autore radiofonico e televisivo, ha spiegato di dover affrontare un bruttoche l’ha colpito e per questo motivo dovrà interrompere la sua collaborazione con il programma ideato e condotto da Marco Liorni. «Ho 64 anni e ho chiesto a Italia Sì di ospitarmi in questa prima puntata per spiegare cosa mi sta succedendo. Dopo 45 anni di lavoro, in cui ho conosciuto i miei idoli diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni (radio, tv, cinema, musica), devoun difficileche mi ha colpito e chedi me» – ha dichiaratoin arte Platinette: «Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, ...

