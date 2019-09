Mattino | firma convenzione del San Paolo si è bloccata sugli arretrati

Mattino : slitta la firma della convenzione del San Paolo : “Lunedì alle 12 ci vediamo al Comune, sbrighiamo le ultime virgole e punti e virgole e alla fine se non ci saranno intoppi firmeremo la convenzione per il San Paolo ”. Aveva detto il presidente De Laurentiis al San Paolo parlando del rinnovo della convenzione per l’impianto, ma il Mattino di oggi riporta che tutto slitterebbe di almeno 48 ore perché il presidente avrebbe chiesto tempo. Il problema potrebbe essere sui maxischermo ...

Il Mattino : De Laurentiis non ha ancora firmato la convenzione per il San Paolo : Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla convenzione per la gestione del San Paolo già da tempo, eppure, scrive Il Mattino, manca ancora la firma del presidente De Laurentiis. Cosa che mette in ansia Palazzo San Giacomo. Il documento non può più essere cambiato. Venne fuori da una riunione infuocata in cui ci fu scontro anche all’interno della stessa maggioranza. Occorre firmarlo entro il 15 settembre, data della prima gara ...