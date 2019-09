Matteo Renzi | Pierluigi Bersani | Serve una nuova sinistra con un vestito nuovo

Matteo Renzi - boom di donazioni dei parlamentari ai comitati civici : scissione premeditata? : Matteo Renzi ha lasciato il Partito Democratico, ma stando alle donazioni ricevute, pare che qualcuno avesse intuito la sua mossa. Il boom è iniziato a fine agosto, proprio nel bel mezzo della crisi di governo. A elargire offerte ai comitati civici dell'ex premier sono stati i parlamentari cosiddett

Matteo Renzi pronto ad allearsi con Macron? Il retroscena sulla scissione del Pd : La spaccatura all'Interno del Partito democratico avrà ripercussioni anche al Parlamento europeo. Fu proprio Matteo Renzi a benedire il passaggio del partito all'interno della famiglia del Partito socialista europeo. Ma ora - rivela ilgiornale.it - le cose potrebbero essere cambiate. Per molti i ren

Perché Matteo Renzi ha lasciato il PD proprio adesso : Chiedersi Perché Matteo Renzi abbia lasciato il Partito Democratico non ha poi molto senso: la frattura era inevitabile, prevedibile e forse anche auspicabile. È invece più interessante chiedersi Perché lo abbia fatto ora, in questo contesto e a pochi giorni dalla nascita del nuovo governo guidato ancora da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Scissione Pd - Laura Boldrini : "Auguri di buon lavoro a Matteo Renzi. Spero non influisca sul governo" : L'ex presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, commenta così la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd: "Le scissioni non sono mai indolori, quindi mi dispiace, ma al tempo stesso è stato deciso così. Renzi dice che sarà una forza politica femminista, che si occupa del futuro

Matteo Renzi - Carlo Calenda rivela : "Avevo avvertito Gentiloni e Zingaretti che sarebbe finita così" : L'addio di Matteo Renzi al Pd viene accolto da Carlo Calenda "con confusione". "Ha fatto una scelta diversa dalla mia - ha spiegato a I Lunatici su Rai Radiodue l'ex ministro, uscito anche lui dai democratici -, ha detto che era d'accordo all'alleanza tra Pd e Cinque Stelle, anzi ha spinto il Partit

Michele Emiliano a L'aria che tira : "Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Renzi. E cosa non hanno capito" : Michele Emiliano, ospite di Myrta Merlino, a L'aria che tira, su La7, vede dei punti in comune tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: "L'epoca dei Mattei è un'epoca in cui questa nuova generazione ha frainteso le negatività della generazione precedente. Ha pensato che tutto quello che era prima di loro

Matteo Renzi - i sondaggi danno il suo partito attorno al 5% : "Potrebbe entrare in concorrenza con Conte" : Per ora il partito di Matteo Renzi è ancora difficile da testare: "È come se sul mercato arrivasse un prodotto ancora senza packaging, senza marca e dal contenuto non immediatamente riconoscibile...", suggerisce Alessandra Ghisleri che, con la sua Euromedia Research, ha sondato il terreno dei consen

Matteo Renzi lascia il Pd - Luigi Di Maio : “Per noi non cambia nulla - nessuna sorpresa” : Per il leader M5S Luigi Di Maio non ci sarebbe nessuna sorpresa nella mossa di Matteo Renzi, che ieri ha annunciato la sua separazione dal Pd.: "Di certo per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte".Continua a leggere

Matteo Salvini contro Renzi : "Gli italiani puniranno questi venduti. cosa non si fa per la poltrona" : "Gli italiani puniranno questi venduti". Matteo Salvini commenta così, con ferocia, la notizia della scissione di Matteo Renzi dal Pd. "Prima incassa posti e ministeri, poi fonda un 'nuovo' partito per combattere Salvini - commenta il leader della Lega su Twitter -. Che pena, cosa non si fa per salv

Matteo Renzi non vuole morire socio di Rousseau : Di Maio non mi convince : Matteo Renzi irrompe sulla scena politica prendendosi la prima pagina. La nascita del suo nuovo partito arriva nel momento giusto.

Matteo Renzi ha lasciato il Partito democratico : Matteo Renzi (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) L’addio, infine, è arrivato, e persino prima del previsto: Matteo Renzi ha annunciato che lascerà il Pd – Partito cui è appartenuto finora e all’interno del quale ha ricoperto a lungo la carica di segretario – e fonderà un nuovo Partito. Di una sua scissione si parlava da mesi e negli ultimi giorni era diventato chiaro che fosse oramai solo una questione di tempo prima che si passasse dalle parole ...

Matteo Renzi lascia il Pd - è scissione anche tra i renziani : un clamoroso "divorzio in famiglia" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd separa anche per la prima volta le due anime del "Renzismo": quella soft incarnata da Base riformista, corrente guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, e quella turbo rappresentata da Sempre Avanti, del duo Roberto Giachetti (che lunedì ha annunciato le sue dimis

Matteo Renzi e la scissione in Parlamento - primo disastro : non ha i numeri in Senato : Le difficoltà non mancano a Matteo Renzi che spera di arrivare al numero di dieci Senatori indispensabili a creare una "componente" del Misto. I numeri però sono ancora vaghi. Stando alle dichiarazioni degli esponenti della minoranza dem - quella che non ha votato per il segretario Nicola Zingaretti

Matteo Renzi - bomba su Pd e M5s : "Non morirò socio di Rousseau. Lascio dopo anni di fuoco amico" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd avviene via Facebook e tramite un'intervista a Repubblica. Da giorni se ne conoscevano i dettagli, oggi è tutto ufficiale. "Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso", spiega sui social l'ex premie