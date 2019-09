Matteo Renzi ha lasciato il Partito democratico

Matteo Renzi lascia il Pd - è scissione anche tra i renziani : un clamoroso "divorzio in famiglia" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd separa anche per la prima volta le due anime del "Renzismo": quella soft incarnata da Base riformista, corrente guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, e quella turbo rappresentata da Sempre Avanti, del duo Roberto Giachetti (che lunedì ha annunciato le sue dimis

Matteo Renzi e la scissione in Parlamento - primo disastro : non ha i numeri in Senato : Le difficoltà non mancano a Matteo Renzi che spera di arrivare al numero di dieci Senatori indispensabili a creare una "componente" del Misto. I numeri però sono ancora vaghi. Stando alle dichiarazioni degli esponenti della minoranza dem - quella che non ha votato per il segretario Nicola Zingaretti

Matteo Renzi - bomba su Pd e M5s : "Non morirò socio di Rousseau. Lascio dopo anni di fuoco amico" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd avviene via Facebook e tramite un'intervista a Repubblica. Da giorni se ne conoscevano i dettagli, oggi è tutto ufficiale. "Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso", spiega sui social l'ex premie

Teresa Bellanova va con Matteo Renzi : "Sarà la mia capo-delegazione nel governo" : Sarà Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura, la "capo-delegazione nel governo" del nuovo partito di Matteo Renzi. Ad annunciarlo, nell'intervista a Repubblica, lo stesso ex segretario del Pd che ha così ufficializzato la scissione dal Nazareno. A seguirlo, ha precisato "saranno 30 parlamentari,

L’addio al PD di Matteo Renzi : “Sosterremo Conte. Il nostro partito sarà guidato dalle donne” : In un'intervista rilasciata a La Repubblica l'ex Presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare il partito Democratico. Renzi non rivela il nome del nuovo partito, che sosterrà il governo Conte e potrà contare - nell'esecutivo - sull'impegno di Teresa Bellanova. Svela soltanto: "Non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida".Continua a leggere

E adesso comanda Matteo Renzi Da oggi il governo è più debole... : Da "Enrico stai sereno" a "Giuseppe stai sereno" il passo è relativamente breve. D'altronde sono trascorsi solo cinque anni (2014-2019). La scissione nel Partito Democratico da parte di Matteo Renzi e dei suoi fedelissimi, anche se almeno per il momento non... Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi rassicura Giuseppe Conte. La verità? Con la scissione dal Pd il premier è fregato : Matteo Renzi, prima di annunciare l'addio al Pd, ha telefonato a Giuseppe Conte. Una rassicurazione, la sua, che suona come un "tranquillo, nessuna intenzione di sabotare il Governo appena nato, anzi. Semmai l'opposto". Eppure a molti l'intenzione dell'ex premier pare una mossa furba e disperata - c

"Lascio il Pd". Matteo Renzi su Repubblica : "Mi fa impazzire quando mi danno per morto" : “La guerra voglio farla a Salvini, non a Zingaretti. Lascio la comodità e mi riprendo la libertà”. Matteo Renzi lascia il Pd, costituisce gruppi parlamentari autonomi e assicura sostegno al Governo Conte. In una lunga intervista concessa ad Annalisa Cuzzocrea su Repubblica l’ex premier annuncia la scissione dal Partito Democratico che, assicura, “sarà un bene per tutti”, e adduce una ...

Terremoto Pd - Matteo Renzi annuncia l'addio : "Fondo il mio partito" : Ha chiamato Conte per informarlo della decisione presa: "Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini". Il...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Matteo Renzi lascia il PD - 17 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: Renzi dice addio al Partito Democratico ma conferma il suo sostegno al Governo Conte, 17 settembre,

Matteo Renzi lascia il Pd e dice : "Sarà un bene per tutti. anche per Conte" : Renzi ha deciso, lascia il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “deRenzizzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto anche a Conte”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione ...

Matteo Renzi fonda il suo partito e confida nell’arrivo di parlamentari da Forza Italia : Fuori dal Pd di sinistra che ritorna così ad avere contorni diessini. Matteo Renzi annuncia l’addio al Pd, con la

Matteo Renzi lascia il Pd. Telefonata a Conte : i fedelissimi che vanno con lui - quelli che lo mollano : Matteo Renzi a un passo dall'addio al Pd. Gli ultimi appelli, da Franceschini a Zingaretti, passando per il fedelissimo Nardella, non lo hanno convinto. L'ex premier, racconta chi gli è vicino, annuncerà domani il suo addio al Partito democratico. "Ormai è quasi certo, anche se con lui niente lo è",

Dai finanzieri ai parlamentari (tra cui Boschi e Bellanova) : ecco le donazioni ai comitati di Matteo Renzi. In due mesi più di 470mila euro : Il 3 luglio arrivano 100mila euro da Daniele Ferrero, primo azionista con il 27% nonché amministratore delegato della Venchi, colosso della cioccolateria. Il giorno dopo Lupo Rattazzi, imprenditore e figlio di Susanna Agnelli, versa altri 40mila euro. Segue con 90mila euro Davide Serra, finanziere italiano naturalizzato britannico, fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris. È solo l’inizio dell’impennata di donazioni ai ...