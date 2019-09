Massimiliano Romeo a Omnibus | svelato il giochino di Renzi | Ha lasciato il Pd per

Crisi di governo - Massimiliano Romeo : «Un bis giallo-verde? Mai dire mai. Se vanno con Renzi è un tradimento» : Massimiliano Romeo , capogruppo della Lega in Senato, oggi cadrà il governo ? «Vediamo in aula cosa dirà il presidente Conte e, in base a quello che dirà il premier, ci...

Massimiliano Romeo (Lega) : "Se M5S e Renzi fanno un Governo - saliamo al 60%" : “Per noi non esistono altre maggioranze: un Governo che metta insieme Renzi e il M5S sarebbe clamoroso. Se Conte dovesse dimettersi si aprirebbero le consultazioni la parola passerebbe al Presidente della Repubblica”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama in un’intervista a Il Messaggero. In ogni caso la Lega non teme di finire all’opposizione comunque anche fosse, “se dovessi fare ...