Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019)per la nuova avventura di. Il 23, infatti, sarà, la prima versione non in lingua inglese delinternazionale leader in tecnologia, spettacoli edigitale.nasce dalla partnership tra il gruppo Gedi e Ziff Davis, siglata lo scorso giugno. Tanti i contenuti e gli approfondimenti in rete: dall’idea di stampare in 3d una macchina fotografica analogica fino alle ultime novità tecnologiche. Visualizza questo post su InstagramFra dieci giorni arriva! #staytunedUn post condiviso da(@) in data: 13 Set 2019 alle ore 12:00 PDTSi racconterà la vita dei nomadi digitali che fanno del mondo il loro ufficio ma anche di chi ‘combatte’ l’hate speech sui social puntando sul confronto costruttivo. Il filo rosso che lega tutte ...

valenti95423169 : RT @HuffPostItalia: Mashable Italia online il 23 settembre: tutto pronto per il lancio del sito di cultura e tecnologie digitali per i mill… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Mashable Italia online il 23 settembre: tutto pronto per il lancio del sito di cultura e tecnologie digitali per i mill… - HuffPostItalia : Mashable Italia online il 23 settembre: tutto pronto per il lancio del sito di cultura e tecnologie digitali per i… -