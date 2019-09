Malagò ha spiegato quella sua lettera al Cio sulla riforma del Coni

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) “Io sono obbligato a segnalare al Cio ogni possibile violazione della carta olimpica”. Si difende così in un'intervista a la Repubblica Giovanni Malagò, presidente del, accusato nei giorni scorsi di aver scritto una “al Cio” con la quale esprimeva le proprie perplessità sulle scelte del governo - ancora gialloverde – in materia didello sport, sottolineando – quale conseguenza – il rischio del ritiro del riconoscimento olimpico all'Italia e la mancata partecipazione ai giochi di Tokio 2020 oltre all'annullamento di Milano-Cortina 2026. “Avevo il preciso obbligo istituzionale di farlo” è sempre stata la linea di difesa di Malagò, per il quale qualcuno, soprattutto tra i 5 stelle, ha chiesto le sue dimissioni. Nell'intervista Malagò racconta di aver scritto il 31 luglio al numero uno del Cio, Thomas Bach “spiegandogli che lain discussione in Italia poneva ...

ilsitodifirenze : Olimpiadi 2032 a Firenze e Bologna, Nardella: 'Malagò mi ha spiegato l'iter' -