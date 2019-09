Mafia : strage Pizzolungo quater pm chiede 30 anni per boss Vincenzo Galatolo : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – La pena a trenta anni di carcere per il boss mafioso Vincenzo Galatolo è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dal Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci, nel processo, che si svolge con il rito abbreviato – da qui la richiesta a 30 anni e non dell’ergastolo – per il processo Pizzolungo quater. Galatolo, boss della famiglia dell’Acquasanta di Palermo, è ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘soggetti esterni potrebbero avere agito prima della strage’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D’Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l’accelerazione, e dopo la strage, a realizzare il colossale depistaggio evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, non possono, ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i buchi neri strage via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...

Mafia - traffico di cocaina dall’Olanda verso Barletta e Manfredonia : 6 arresti. C’è un filo con la strage di San Marco in Lamis : Un imponente traffico internazionale di cocaina dall’Olanda, strettamente collegato alla strage di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nel quale vennero uccisi il boss Mario Luciano Romito, suo cognato Matteo De Palma e i fratelli Luciani, contadini innocenti scambiati per la staffetta dell’esponente della Mafia garganica. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Barletta, delegati all’indagine dalla Dda di Bari, nel ...

Mafia : sopravvissuto strage Chinnici - 'Non ho avuto attenzione dalle istituzioni' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Quello che fa male non è tanto quello che mi ha fatto Cosa nostra, ma l'attenzione che non ho avuto dalle istituzioni". E' la denuncia di Giovanni Paparcuri, l'unico sopravvissuto della strage in cui morì, 36 anni fa il giudice Rocco Chinnici. "Io non ho approfittato

Mafia : sopravvissuto strage Chinnici - ‘Cosa nostra esiste ed esisterà sempre’ : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – “La Mafia esiste ed esisterà sempre. Non l’abbiamo sconfitta. anche se abbiamo vinto tante battaglie”. Lo ha detto Giovanni Paparcuri, l’unico sopravvissuto della strage in cui, 36 anni fa, venne ucciso il giudice Rocco Chinnici. Paparcuri, che questa mattina ha partecipato alla commemorazione in via Pipitone Federico, anche se molto defilato, era stato a lungo autista di ...