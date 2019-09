Mafia : Pg Borsellino quater - 'trattativa ha accelerato eliminazione giudice' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Non può escludersi che, da un lato, la cosiddetta trattativa, alla quale Paolo Borsellino non poteva che opporsi fermamente, e dall'altra la concomitanti singolari vicende relative al rapporto 'Mafia e appalti', possano avere contribuito, anche senza interferenze tra

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘trattativa ha accelerato eliminazione giudice’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Non può escludersi che, da un lato, la cosiddetta trattativa, alla quale Paolo Borsellino non poteva che opporsi fermamente, e dall’altra la concomitanti singolari vicende relative al rapporto ‘Mafia e appalti’, possano avere contribuito, anche senza interferenze tra loro, ad indurre Salvatore Riina alla più rapida eliminazione del dottor Borsellino già compiutamente ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i buchi neri strage via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘ricerca verità non si mai è fermata - delineate altre strade’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “La ricerca della verità non si è mai fermata”. Così il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava ne corso della requisitoria dle processo Borsellino quater. Secondo la procura generale “lo sviluppo delle indagini sta via via delineando altre strade che, se doverosamente riscontrate, possono far individuare altri soggetti che hanno potuto contribuire alle stragi”. “Si ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘su via D’Amelio ancora punti drammaticamente irrisolti’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Tocca ai magistrati l’arduo compito di acquisire, a distanza di numerosi anni, ulteriori elementi per la ricostruzione completa della dinamica della strage di via D’Amelio che presenta, ancora oggi, punti drammaticamente irrisolti”. Lo ha detto il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava proseguendo la requisitoria del processo Borsellino quater a Caltanissetta. L'articolo ...

Mafia : Pg Borsellino quater - 'dolore familiari si amplifica di fronte ad assordanti silenzi' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Il primo profilo riguarda la famiglia di Paolo Borsellino e i congiunti di tutti gli uomini della scorta, i servitori dello Stati che sono stati trucidati in via D'Amelio. Essi hanno il diritto di sapere e di comprendere fino in fondo, come e perché si giunse alla sta

Mafia : processo Borsellino quater - 'Pg Sava 'Arrivare alla verità' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Questo ufficio è fortemente convinto che la completa verità sulla strage di via D'Amelio potrà essere raggiunta solo mettendo insieme elementi che provengano da direzioni e da contesti investigativi diversificati che dovranno essere letti in chiave unitaria e supporta

Mafia : processo appello Borsellino quater - al via la requisitoria del Pg : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - E' iniziata davanti alla Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta la requisitoria del processo 'Borsellino quater'. Imputati i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e i tre ex pentiti Calogero Pulci, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino. In primo g

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘Stragi il più violento degli attacchi alla nostra democrazia’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “I cittadini, anche i più giovani, quelli che nel 1992 non erano nemmeno nati” hanno “il diritto di interrogarsi e di discutere, in ogni sede, in ordine a quel tragico capitolo della nostra storia, chiedendo a gran voce risposte chiare e e coerenti”. Così, il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava proseguendo la sua requisitoria nel processo Borsellino quater. ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘trovare chi ha mosso fili per colossale depistaggio indagini’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “I magistrati devono continuare a raccogliere prove certe di responsabilità penali che consentano di addivenire a sentenze definitive di condanna per tutti coloro, anche in ipotesi esterni a Cosa nostra, che possono avere concorso, a qualunque titolo, e per qualsivoglia scopo, alla realizzazione della strage di via D’Amelio e che, successivamente ai tragici eventi, possono avere mosso i ...