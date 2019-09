Mafia | operazione contro uomini legati a Cosa Nostra | 11 arresti a Palermo I magistrati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi disulllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di spicco di questa macchina organizzativa, secondo gli inquirenti, era Andrea Catalano che avrebbe sfruttato solidi legami con gli esponenti di vertice del mandamento palermitano di Porta Nuova. Per aggirare la normativa di settore Catalano aveva fondato due associazioni di volontari antincendio nell’ambito delle quali venivano formalmente impiegati, in qualità di addetti antincendio, quei “buttafuori” che a causa dei loro precedenti ...

