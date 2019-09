Mafia | le minacce per fare assumere il bodyguard | ‘Il Signore deve guardare i tuoi figli’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Tu mi devi mettere Vincenzo! Chi ti resta fuori, ti resta fuori. Ti spiego una cosa… Tu hai due figli vero? Sono la tua vita, vero? Ilcifigli…”. Ecco alcune delle, velate, al gestore di un locale, il ‘Reloj’ di Palermo, da parte di esponenti vicini a Cosa nostra perun. Secondo l’accusa, Massimo Mulè, uno degli arrestati, avrebbe imposto al gestore del locale e al responsabile del servizio di sicurezza, “la presenza di Vincenzo Di Grazia come operatore della sicurezza durante lo svolgimento delle serate organizzate. Con la minaccia – scrive il gip – consistita nel prospettare gravi ripercussioni laddove non avessero ottemperato alle loro richieste”. “A me non interessa niente – dice Andrea Catalano, a ...

