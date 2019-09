Mafia : buttafuori Cosa nostra in locali - gli imprenditori non hanno denunciato (2) : (AdnKronos) – Intercettazioni, pedinamenti e attività classiche di indagine hanno fatto luce sulle estorsioni. Mai denunciate dalle vittime. “Gli imprenditori hanno acconsentito, impiegando le persone imposte come buttafuori nei locali – ha detto ancora il comandante del Gruppo carabinieri Palermo -, in altri casi hanno subito l’imposizione di pagamento di quote in base al numero di buttafuori che avevano. Non si ...