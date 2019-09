Mafia : al via requisitoria Borsellino quater - 'troppi buchi neri - cercare verità'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Lia Sava, durante la requisitoria fiume, al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, tiene anche a sottolineare con forza che "la ricerca della verità non si è mai fermata". E parla di "produzioni inerenti la strage di via Capaci e che sono oggetto di ulteriori approfondimenti". "Questo

Mafia : al via requisitoria Borsellino quater - ‘troppi buchi neri - cercare verità’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Il magistrato nella sua requisitoria sottolinea anche che “deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D’Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l’accelerazione, e dopo la strage, a realizzare il colossale depistaggio evidenziato nella motivazione ...

Mafia : al via requisitoria Borsellino quater - ‘troppi buchi neri - cercare verità’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Lia Sava, durante la requisitoria fiume, al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, tiene anche a sottolineare con forza che “la ricerca della verità non si è mai fermata”. E parla di “produzioni inerenti la strage di via Capaci e che sono oggetto di ulteriori approfondimenti”. “Questo materiale – dice il pg in aula – costituisce la dimostrazione che senza alcuna remora si sta ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i buchi neri strage via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘su via D’Amelio ancora punti drammaticamente irrisolti’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Tocca ai magistrati l’arduo compito di acquisire, a distanza di numerosi anni, ulteriori elementi per la ricostruzione completa della dinamica della strage di via D’Amelio che presenta, ancora oggi, punti drammaticamente irrisolti”. Lo ha detto il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava proseguendo la requisitoria del processo Borsellino quater a Caltanissetta. L'articolo ...

Mafia : processo appello Borsellino quater - al via la requisitoria del Pg : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – E’ iniziata davanti alla Corte d’Assise d’appello di Caltanissetta la requisitoria del processo ‘Borsellino quater’. Imputati i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e i tre ex pentiti Calogero Pulci, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino. In primo grado Madonia e Tutino vennero condannati all’ergastolo, mentre Andriotta e Pulci a dieci anni di ...

