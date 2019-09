Mafia | 11 arresti a Palermo per estorsione aggravata

Mafia - blitz contro clan della provincia di Lecce vicino alla Sacra Corona Unita : 22 arresti : Il boss impartiva ordini dal carcere attraverso una donna e all’esterno, i suoi fedelissimi, mettevano a segno estorsioni e monopolizzavano il traffico di sostanze stupefacenti. In 22 sono stati arrestati dal Ros dei carabinieri al termine dell’inchiesta della Dda di Lecce, guidata dal procuratore Leonardo Leone De Castris, contro un gruppo criminale fedele al clan Tornese, storico braccio della Sacra Corona Unita, attivo nel comune ...

Mafia - operazione contro uomini legati a Cosa Nostra : 11 arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Le mani della Mafia sui locali notturni palermitani - 11 arresti : Le mani della mafia sui locali notturni di Palermo. Su delega della Dda, i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito 11 arresti

Mafia : buttafuori di Cosa nostra nei locali - a Palermo undici arresti per estorsione : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - buttafuori di Cosa nostra nelle discoteche palermitane. E' quanto scoperto dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo che ha delegato i carabinieri del comando provinciale ad eseguire nel corso della notte un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo (2) : (AdnKronos) - Nella maggior parte dei casi, per ottenere le commesse era sufficiente che i Serio, forti del loro riconosciuto blasone mafioso, si presentassero ai gestori dei locali di ristorazione. Ma non sono mancati anche episodi di minacce. Atteggiamento intimidatorio era riservato anche ad even

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Trasferimento fraudolento di valori e concorrenza sleale, aggravati dall’aver agito con metodo mafioso e dall’aver favorito Cosa Nostra. Sono queste le accusa nei confronti di Giuseppe e Nunzio Serio, rispettivamente 39 e 42 anni, e Filippo Raneri, 33 anni, raggiunti da una misura cautelare emessa dal gip di Palermo. Un provvedimento che giunge al termine delle indagini condotte sulla ...

Mafia - traffico di cocaina dall’Olanda verso Barletta e Manfredonia : 6 arresti. C’è un filo con la strage di San Marco in Lamis : Un imponente traffico internazionale di cocaina dall’Olanda, strettamente collegato alla strage di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nel quale vennero uccisi il boss Mario Luciano Romito, suo cognato Matteo De Palma e i fratelli Luciani, contadini innocenti scambiati per la staffetta dell’esponente della Mafia garganica. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Barletta, delegati all’indagine dalla Dda di Bari, nel ...

Mafia nigeriana - 18 arresti in tutta Italia - da Bologna al Salento : La Polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con i colleghi di Lecce, Taranto, Bergamo, Parma e Piacenza, ha eseguito ieri mattina, 6 agosto, 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, tutti accusati di essere affiliati alla Mafia nigeriana, uno dei gruppi criminali più attivi nel nostro Paese e tra i più pericolosi. I provvedimenti portano la firma del gip di Bologna, Alberto Gamberini, che ha ...

Mafia : arresti Palermo - pm ‘deputato regionale Pullara è massone’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Il deputato regionale siciliano autonomista Carmelo Pullara è massone. Lo hanno accertato gli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta che all’alba di oggi ha portato al fermo di sette persone. Pullara, che non è coinvolto nell’indagine di oggi, come accertato dalla Polizia giudiziaria, “risulta iscritto nelle liste della loggia massonica ‘Arnaldo da Brescia” di ...