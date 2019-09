Lupi | prefettura Belluno | nessun pericolo per la pubblica incolumità 2

Lupi : prefettura Belluno - nessun pericolo per la pubblica incolumità : Belluno, 17 set. (AdnKronos) – Il ritorno del lupo nelle montagne bellunesi non rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, ma è un fenomeno che occorre continuare a monitorare con attenzione per i danni che questo provoca alle attività zootecniche, fondamentali per la tutela dell’ambiente montano, e per la preoccupazione che essa ingenera in alcune comunità locali.E’ questo l’esito del tavolo tecnico ...